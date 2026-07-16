Trump mødes med senatorer om CLARITY Act efter korruptions-anklager

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Den amerikanske krypto-lovgivning CLARITY Act er havnet i et ætsende politisk stormvejr. Demokratiske senatorer beskylder loven for at være et dække over præsident Donald Trumps private kryptogevinster, og nu mødes Det Hvide Hus med lovgivere for at forsøge at redde lovforslaget, inden Kongressen går på sommerferie i august.

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Senatorer kalder loven “korrupt”

Den 14. juli 2026 stod senatorerne Chris Murphy (D-Conn.) og Jeff Merkley (D-Ore.) frem på et pressemøde på Capitol Hill og fremsatte skarpe beskyldninger mod CLARITY Act, som er den ventede rammelovgivning for markedsstrukturen for digitale aktiver i USA. Ifølge de to demokrater bruges lovforslaget som et politisk skjul for, hvad de betegner som en korruptionssag omkring præsident Trumps krypto-forretninger.

Baggrunden for anklagerne er Trumps seneste finansielle indberetninger, der ifølge flere medier viste kryptoindtægter på omkring 1,4 milliarder dollar. Det tal er blevet et centralt stridspunkt i debatten om, hvorvidt CLARITY Act indeholder tilstrækkelige etiske værn mod interessekonflikter for embedsmænd med krypto-interesser – herunder præsidenten selv.

Trump indkalder til møde om etik-krav

Presset fra Demokraterne har nu fået konsekvenser i selve lovgivningsprocessen. Ifølge Bitcoin Magazine skal præsident Trump mødes med en gruppe senatorer for at forhandle de omstridte etik-bestemmelser i lovforslaget, som ellers truer med at forsinke eller helt afspore CLARITY Act, før Kongressen går på sommerferie.

The Block beskriver mødet, der er planlagt til torsdag, som et forsøg på at genskabe fremdrift i lovforslaget. Ifølge mediet deltager udover Trump også en mindre gruppe kongresmedlemmer samt stabsmedarbejdere fra Det Hvide Hus. Kilder tæt på forhandlingerne betegner ifølge The Block stemningen som “yderst positiv”, hvilket vækker håb om, at den brede krypto-lovgivning trods alt kan blive vedtaget.

Hvorfor det betyder noget for CLARITY Act

CLARITY Act er et af de mest afgørende lovforslag for den amerikanske kryptobranche i flere år. Loven skal skabe klarhed om, hvornår digitale aktiver reguleres som værdipapirer af SEC, og hvornår de i stedet hører under råvarehandelsmyndigheden CFTC – en sondring, som markedsaktører længe har efterlyst.

Uden en løsning på etik-striden risikerer forslaget at gå i stå i Senatet, hvor Demokraterne har markeret, at de ikke vil stemme for en lov, der efter deres opfattelse beskytter præsidentens personlige krypto-interesser frem for at regulere markedet uafhængigt. Republikanerne har på deres side presset på for hurtig vedtagelse, mens branchen venter på retssikkerhed.

For danske og europæiske investorer er sagen relevant, fordi et gennembrud eller sammenbrud i CLARITY Act kan påvirke sentimentet i hele det globale kryptomarked. En klar amerikansk regulering ventes af mange analytikere at øge den institutionelle interesse for aktiver som bitcoin og ether, mens fortsat politisk usikkerhed kan holde volatiliteten oppe kortsigtet.

Hvad sker der nu

Mødet mellem Trump og senatorerne ventes at blive afgørende for, om CLARITY Act kan nå at blive vedtaget, inden Kongressen går på sommerferie i august. Hvis parterne finder en løsning på etik-bestemmelserne, kan lovforslaget potentielt komme til afstemning i løbet af de kommende uger.

Skulle forhandlingerne derimod bryde sammen, risikerer sagen at trække ud til efteråret – med fortsat usikkerhed om den regulatoriske ramme for kryptomarkedet i USA til følge. Både krypto-investorer og traditionelle finansaktører vil derfor følge nøje med i udfaldet af torsdagens møde.

Kilder: Coingape, Bitcoin Magazine, Theblock