Trump pålægger 60 lande ny straftold – handelspartnere afviser tvangsarbejde-argument

USA indfører nye toldsatser på op til 12,5 pct. mod dusinvis af lande med henvisning til tvangsarbejde. Partnerne afviser begrundelsen, men fortsætter forhandlingerne.

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Trump-administrationen har indført nye globale toldsatser på op mod 60 handelspartnere med henvisning til, at landene angiveligt ikke har gjort nok for at stoppe tvangsarbejde i deres eksportvarer. De nye satser, der ifølge flere kilder løber op i 12,5 pct., trådte i kraft kort efter midnat amerikansk tid og erstatter de midlertidige 10 pct.-tariffer, som USA tidligere har opkrævet bredt.

Flere af de berørte lande har offentligt afvist den amerikanske begrundelse om tvangsarbejde, men langt de fleste har alligevel signaleret, at de ønsker at fortsætte handelsforhandlingerne med Washington frem for at eskalere konflikten yderligere.

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Ny runde efter kendelse fra højesteret

De nye toldsatser kommer, efter at USA’s højesteret tidligere har underkendt Trump-administrationens oprindelige brede tariffer. Ifølge Financial Times bruger administrationen nu i stedet en formel undersøgelse af tvangsarbejde som juridisk løftestang til at genindføre en ny “toldmur” mod dusinvis af lande.

Både BBC og Financial Times bekræfter, at op mod 60 lande er omfattet af de nye tariffer, som formelt begrundes med, at landene ikke i tilstrækkelig grad har levet op til krav om at bekæmpe tvangsarbejde i deres produktions- og eksportkæder.

Handelspartnere og demokrater slår igen

Flere af de ramte lande har officielt afvist, at tvangsarbejde er den reelle årsag til tolden, og opfatter i stedet tiltaget som et rent handelspolitisk pressionsmiddel. Ifølge CNBC har hovedparten af landene dog valgt at fortsætte de igangværende forhandlinger med USA fremfor at indføre modforanstaltninger.

Også internt i USA møder tiltaget kritik. Ifølge The Guardian har demokrater i Repræsentanternes Hus kaldt de nye tariffer for et forsøg på at omgå både højesteret og Kongressen – en beskrivelse, der understreger den juridiske gråzone, administrationen bevæger sig i efter kendelsen mod de oprindelige tariffer.

Markederne reagerer

Nyheden har allerede sat aftryk på finansmarkederne. Ifølge CoinGape faldt Bitcoin yderligere, efter at de nye toldsatser blev bekræftet, i takt med at investorer igen frygter en ny runde af handelsusikkerhed globalt.

For danske investorer er sagen relevant, fordi ny amerikansk toldpolitik historisk har skabt volatilitet på både aktie- og valutamarkederne samt påvirket eksporttunge europæiske selskaber, der handler med USA. Usikkerheden om, hvorvidt tiltaget kan blive udfordret juridisk igen, betyder samtidig, at markedet næppe har set den sidste kapitel i sagen.

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Kilder: CNBC, BBC, Financial Times, Coingape, The Guardian