Trump pauser Iran-strejker efter to ugers angreb – Hormuz-aftale i støbeskeen

USA holder pause i militærstrejker mod Iran efter to uger med angreb. Trump peger på mulig aftale om Hormuzstrædet, mens markederne holder vejret.

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USA har sat sine militære strejker mod Iran på pause efter to ugers sammenhængende angreb, og der er nu tegn på, at parterne kan være på vej mod en aftale om Hormuzstrædet. Det oplyser præsident Donald Trump ifølge Fortune, som beskriver en betydelig opblødning i konflikten, efter Iran ifølge amerikanske kilder krydsede en rød linje trukket op af Washington.

“They want to make a deal. I just don’t think they’re ready yet, but they do want to make a deal,” udtaler Trump ifølge Fortune om Irans holdning til forhandlingerne. Udtalelsen tyder på, at den amerikanske præsident vurderer, at en løsning er inden for rækkevidde, selvom han samtidig understreger, at Teheran endnu ikke er klar til at underskrive en aftale.

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Pause efter to uger med angreb

Ifølge CoinGape har Trump beordret det amerikanske militær til at indstille strejkerne mod Iran, hvilket har bidraget til at nedtrappe spændingerne efter flere dages intense angreb. Pausen kommer, mens der pågår forhandlinger om en potentiel aftale vedrørende Hormuzstrædet – en af verdens vigtigste transportveje for olie.

Crypto Briefing peger på, at en medvirkende faktor bag den amerikanske tilbageholdenhed kan være faldende lagre af amerikanske missilinterceptorer. Ifølge mediet undgår Trump yderligere eskalering af konflikten netop på grund af de reducerede lagre, hvilket kan begrænse USA’s muligheder for at fortsætte i samme tempo som hidtil.

Markederne holder øje med olie og rente

Konflikten har allerede sat sit præg på de finansielle markeder. Ifølge CoinGape har krigen presset energipriserne op, hvilket har genantændt inflationsfrygt og øget spekulationer om, at den amerikanske centralbank kan blive tvunget til at hæve renten. Bitcoin har i mellemtiden handlet forholdsvis fladt trods den geopolitiske uro.

På prognosemarkeder ligger sandsynligheden for en amerikansk-iransk aftale i 2026 ifølge Crypto Briefing på 29 procent, hvilket afspejler en fortsat betydelig usikkerhed om, hvorvidt en løsning reelt er tæt på, eller om pausen blot er en midlertidig nedtrapning.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er situationen omkring Hormuzstrædet særlig relevant, da omkring en femtedel af verdens olietransport passerer gennem strædet. En eventuel de-eskalering kan lette presset på oliepriserne og dermed dæmpe noget af den inflationsfrygt, der har præget markederne de seneste uger.

Omvendt vil en genoptagelse af konflikten kunne sende energipriserne yderligere op og øge presset på både Federal Reserve og Den Europæiske Centralbank i deres rentebeslutninger. Investorer med eksponering mod energi-, transport- og forsvarssektoren bør derfor følge udviklingen tæt i de kommende dage, hvor forhandlingernes udfald kan få direkte konsekvenser for både oliepriser og risikoappetitten på de globale aktiemarkeder.

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Kilder: Fortune, Coingape, Cryptobriefing