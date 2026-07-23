Trump-rådgiver: Kinesisk AI-selskab Moonshot AI har kopieret Anthropics teknologi

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Det Hvide Hus beskylder nu det kinesiske AI-selskab Moonshot AI for i hemmelighed at have udnyttet teknologi fra den amerikanske AI-udvikler Anthropic i udviklingen af selskabets K3-model. Anklagen kommer fra Michael Kratsios, direktør for Det Hvide Hus’ kontor for videnskabs- og teknologipolitik, ifølge BBC.

Kratsios fremsatte beskyldningerne i et opslag på det sociale medie X, hvor han pegede på, at Moonshot AI skulle have gjort brug af Anthropics egen teknologi under udviklingen af selskabets K3-model. Det bekræftes af CoinGape, som beskriver, hvordan anklagen retter sig direkte mod den kinesiske AI-udviklers seneste model.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Del af en større amerikansk bekymring om kinesisk AI

Sagen kommer, mens kinesiske AI-selskaber generelt er under stigende pres fra amerikanske myndigheder. Ifølge BBC er der en voksende bekymring i Washington over, hvordan kinesiske virksomheder tilegner sig og bygger videre på amerikansk udviklet AI-teknologi – en bekymring, der går igen i flere af de seneste tiltag mod kinesiske techselskaber.

Moonshot AI er en af de kinesiske startups, der de seneste år har markeret sig med hurtige fremskridt inden for sprogmodeller, og selskabet indgår i den bredere gruppe af kinesiske AI-udviklere, som Washington i stigende grad holder øje med. Den konkrete anklage om, at Anthropics teknologi skulle være anvendt uden tilladelse i K3-modellen, føjer sig til en række lignende sager, hvor amerikanske myndigheder og selskaber har rejst mistanke om, at kinesiske aktører kopierer eller bygger direkte på amerikansk udviklet teknologi.

Hvad betyder det for investorer?

Anthropic er ikke børsnoteret, men selskabet er en central spiller i det amerikanske AI-landskab og har tætte bånd til flere store teknologiselskaber gennem investeringer og samarbejder. Beskyldninger om teknologityveri fra en kinesisk konkurrent kan derfor få politisk betydning ud over den konkrete sag, da det spiller direkte ind i den bredere amerikansk-kinesiske rivalisering om AI-teknologi.

For danske investorer, der følger AI-sektoren tæt – herunder gennem eksponering mod store teknologiselskaber i porteføljer med amerikanske aktier – understreger sagen, hvor politisk følsomt AI-udviklingen er blevet. Øget amerikansk kontrol med kinesiske AI-selskaber kan potentielt påvirke adgangen til teknologi, samarbejdsmuligheder og markedsforhold for både amerikanske og kinesiske aktører fremover.

Sagen illustrerer også, hvordan geopolitiske spændinger omkring AI-teknologi ikke kun handler om chips og eksportregler, men i stigende grad også om beskyldninger om direkte tyveri eller uautoriseret brug af udviklet teknologi mellem amerikanske og kinesiske selskaber.

Ingen umiddelbar reaktion fra Moonshot AI

Der foreligger ifølge de tilgængelige kilder ikke nogen offentlig kommentar fra Moonshot AI til anklagerne fra Det Hvide Hus. Det er heller ikke klart, om sagen vil få konkrete konsekvenser i form af sanktioner eller yderligere amerikanske restriktioner mod selskabet, men den understreger, at kinesiske AI-udviklere fortsat er i søgelyset hos amerikanske myndigheder.

Sagen kan blive et nyt eksempel i den stigende række af konflikter mellem USA og Kina om AI-teknologi, hvor grænserne mellem legitim teknologisk udvikling og ulovlig kopiering i stigende grad bliver et politisk stridspunkt – med potentielt vidtrækkende konsekvenser for den globale AI-industri og de investorer, der er eksponeret mod den.

Kilder: BBC, Coingape