Trump raser mod Spanien: Vil stoppe al handel efter NATO-strid

Trump kræver handelsstop med Spanien pga. lav forsvarsudgift. Spanske aktier og obligationer faldt kraftigt efter udmeldingen fra NATO-topmødet i Ankara.

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USA’s præsident Donald Trump krævede onsdag, at al handel med Spanien bliver stoppet, fordi landet ifølge ham ikke bidrager tilstrækkeligt til NATO. Udmeldingen kom under en pressekonference i den tyrkiske hovedstad Ankara, hvor NATO-landene er samlet til topmøde, og den fik straks konsekvenser for de spanske finansmarkeder.

Ifølge CNBC sagde Trump ordret: “Spanien er en forfærdelig partner i NATO. De deltager ikke. De betaler ikke. Jeg vil ikke have noget at gøre med Spanien. Skær al handel med Spanien af, tak, inklusive besøg.” Han tilføjede ifølge samme kilde, at man ikke engang skulle tale med spanierne, og betegnede dem som “håbløse, dårlige mennesker”.

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Spanien alene om at afvise nyt NATO-mål

Baggrunden for konflikten er Spaniens forsvarsudgifter. Landet er det eneste NATO-medlem, der ikke sidste år tilsluttede sig aftalen om at bruge 5 procent af bruttonationalproduktet på forsvar frem mod 2035, skriver CNBC. Spanien forhandlede sig i stedet frem til en særaftale, hvilket allerede dengang fik Trump til at true med en hård handelsaftale for landet.

Ifølge tal fra det svenske fredsforskningsinstitut SIPRI, som CNBC henviser til, brugte Spanien 2,1 procent af BNP på forsvar i 2025 mod 1,4 procent i 2021. Det er en klar stigning, men landet ligger fortsat langt under mange andre europæiske NATO-lande og under det oprindelige mål på 2 procent, som alliancen længe har opereret med.

NATO’s generalsekretær Mark Rutte, der sad ved siden af Trump under pressemødet, forsøgte at dæmpe kritikken. Ifølge CNBC sagde Rutte, at Spanien “fik overtalt til at betale 2 procent” og havde taget “et stort skridt” det seneste år, men han medgav samtidig, at der stadig er “problemer, vi skal løse” med hensyn til Spanien.

Spanske markeder reagerede kraftigt

Reaktionen på markederne udeblev ikke. Renten på den spanske 10-årige statsobligation steg med knap 10 basispunkter til 3,5682 procent, oplyser CNBC, efter at obligationerne allerede var under pres inden pressekonferencen. Det spanske aktieindeks IBEX 35 faldt mere end 2,8 procent, mens det bredere europæiske Stoxx 600-indeks samlet gik 1,9 procent tilbage.

For danske investorer med eksponering mod europæiske aktier eller obligationer er episoden endnu et eksempel på, hvor følsomme markederne er over for Trumps politiske udmeldinger. Uforudsigelige kommentarer fra den amerikanske præsident kan på ganske kort tid skabe kursudsving i hele Europa, også i sektorer og lande, der ikke er direkte involveret i konflikten.

Faldet i de spanske markeder skete samtidig med, at Trump på samme pressemøde erklærede, at han betragter våbenhvilen mellem Israel og Iran som “slut”. Den udmelding sendte ifølge CNBC chokbølger gennem globale aktiemarkeder og fik oliepriserne til at stige markant, hvilket gør det svært præcist at udskille, hvor meget af markedsuroen der alene skyldes Spanien-konflikten.

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Spanien afviser dramatik

Den spanske regering tog ifølge nyhedsbureauet Reuters, som CNBC citerer, sagen med ro. Statsministerens kontor beskrev Trumps kommentarer som “business as usual” og understregede, at de bilaterale forbindelser mellem USA og Spanien er gensidigt fordelagtige inden for både handel og forsvar. CNBC oplyser at have søgt yderligere kommentar fra den spanske regering.

Episoden føjer sig til en række spændinger internt i NATO, som topmødet i Ankara skulle egentlig demonstrere sammenhold omkring. Mødet finder sted et år efter, at alliancens medlemmer forpligtede sig til at mere end fordoble deres forsvarsudgifter, og de nye målsætninger er ifølge CNBC under hidtil uset pres fra Det Hvide Hus.

Trump gentog samtidig sin generelle utilfredshed med NATO og kaldte sig selv “meget utilfreds” med alliancen, selvom han rosede Rutte som “en fantastisk leder”. Forholdet mellem de to har tidligere skabt overskrifter, blandt andet efter at Rutte omtalte præsidenten som “daddy” i et forsøg på at holde USA engageret i alliancen.

Uenighederne inden for NATO er også blevet forstærket af, at flere allierede har afvist at deltage i USA’s militære aktion mod Iran, hvilket ifølge CNBC yderligere har frustreret Trump. Den amerikanske NATO-ambassadør Matthew Whitaker beskrev tidligere i denne uge de aktuelle spændinger om forsvarsudgifter som “vokseværk” snarere end en dybere krise i alliancen.

For investorer bliver det afgørende at følge, om Trumps retorik reelt fører til konkrete handelsmæssige tiltag mod Spanien, eller om det – som den spanske regering antyder – blot er endnu en runde i en længerevarende politisk magtkamp. Under alle omstændigheder viser dagens markedsreaktion, at usikkerheden omkring transatlantiske relationer fortsat er en risikofaktor, som europæiske investorer må have med i deres overvejelser.