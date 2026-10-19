Trump sætter nye Rusland-sanktioner på pause, og oliepriserne falder

Trump suspenderer nye toldsatser på russiske varer og store købere af russisk energi. Oliemarkedet venter mere udbud, og priserne glider ned.

Oliepriserne er på vej ned, efter at USA's præsident Donald Trump har suspenderet nye toldsatser på russiske varer og på de største købere af russisk energi. Ifølge CNBC regner oliemarkedet nu med, at lempelsen kan føre til mere udbud af råolie på verdensmarkedet.

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Trump har brugt en undtagelsesbestemmelse i den såkaldte Graham Act. Den giver præsidenten mulighed for at tilsidesætte lovens tiltag, hvis det vurderes at være i USA's nationale interesse.

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Undtagelsen rammer også købere af russisk energi

Pausen gælder ikke kun Rusland selv. Ifølge CNBC omfatter suspenderingen også de nye afgifter, der skulle ramme lande og aktører, som køber store mængder russisk energi. Netop den del har betydning for oliemarkedet, fordi straftold på købere kunne have presset russiske tønder ud af handlen.

Business Insider skriver, at beslutningen også åbner for import af russisk diesel til USA. Det er et opsigtsvækkende skridt i en periode, hvor Vesten har forsøgt at begrænse Ruslands energiindtægter.

Energiministeren ser lempelsen som et forhandlingskort

Regeringen forsvarer beslutningen med krigen i Ukraine. USA's energiminister Chris Wright siger ifølge Business Insider, at afkaldet på de nye sanktioner er et "incentive to end the war", altså et incitament for Rusland til at afslutte krigen.

Logikken er dermed omvendt af den sædvanlige sanktionspolitik. I stedet for at øge presset tilbyder Washington lettelser i håb om en modydelse fra Moskva. Om Kreml reagerer på det, fremgår ikke af kilderne.

Lavere oliepris påvirker inflation og renter

Prisen på råolie slår igennem mange steder. Den påvirker brændstofpriser, fragtrater og inflationen, og dermed også forventningerne til centralbankernes renter.

Effekten fordeler sig ujævnt på aktiemarkedet. Olieproducenter får lavere priser på deres produkt, mens energitunge virksomheder får billigere input. Hvordan de to grupper typisk reagerer på olieprisen, gennemgår vi i guiden om olieaktier.

Det nye er, at Washington nu bruger sanktionslempelser og ikke kun trusler som redskab over for Rusland. Det gør udbudssiden af oliemarkedet mere politisk styret. Kilderne oplyser hverken, hvor meget priserne er faldet, hvor længe suspenderingen gælder, eller om den kan trækkes tilbage. Indtil de oplysninger kommer frem, hviler prisfaldet på en forventning om flere russiske tønder og ikke på målte leverancer.