Trump skaber splittelse i NATO – gentager krav om Grønland

Ved NATO-topmødet i Tyrkiet angreb Trump Spanien og genopvarmede krav om Grønland, mens NATO-chef Rutte taler om en ny "NATO 3.0"-æra.

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Den amerikanske præsident Donald Trump skabte fornyet uro i NATO-alliancen, da han onsdag ved topmødet i Ankara i Tyrkiet kritiserede flere medlemslande for utilstrækkelig forsvarsspending og samtidig genoplivede sit ønske om at overtage Grønland. Det skriver CNBC. Udmeldingerne kom, mens NATO’s generalsekretær Mark Rutte forsøgte at fremstille alliancen som samlet og styrket under betegnelsen “NATO 3.0”.

For danske investorer er sagen særligt relevant, fordi Trump igen rettede blikket mod Grønland, som er dansk territorium og NATO-medlem gennem Danmark. Splittelsen mellem USA og flere europæiske allierede kan få konsekvenser for både forsvarsbudgetter, aktiemarkedet for forsvarsselskaber og den generelle geopolitiske risikopræmie i Europa.

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Trump afviser Spanien og fornyer krav om Grønland

Ifølge CNBC rettede Trump på en pressekonference i Ankara sammen med Rutte skarpe ord mod Spanien, som endnu ikke har forpligtet sig til NATO’s nye mål om at bruge 5 procent af BNP på forsvar inden 2035. Trump sagde ifølge mediet: “Spanien er en frygtelig partner i NATO. De deltager ikke. De betaler ikke. Jeg vil ikke have noget med Spanien at gøre. Skær al handel med Spanien, inklusive besøg.”

Trump genoplivede desuden sit ønske om at overtage kontrollen med Grønland, som er en del af NATO-medlemmet Danmark. Det skabte fornyet spænding internt i alliancen, skriver CNBC, og understreger, at forholdet mellem USA og enkelte europæiske medlemslande fortsat er anstrengt trods gentagne forsøg på at vise samlet front udadtil.

Siden Trump vendte tilbage til Det Hvide Hus sidste år, har han gentagne gange udtrykt utilfredshed med NATO og presset medlemslandene til at hæve forsvarsudgifterne. For nylig kritiserede han også flere allierede for at nægte at deltage i USA’s militære aktion mod Iran, fremgår det af artiklen.

Rutte taler om “NATO 3.0” trods uenighed

Mens Trump skabte splid, forsøgte NATO’s generalsekretær Mark Rutte at male et billede af større sammenhold i alliancen. Han pegede ifølge CNBC på højere forsvarsudgifter og en række nye militæraftaler indgået under topmødet som tegn på, at NATO er inde i en ny fase, som han kaldte “NATO 3.0”.

Rutte forsikrede desuden, at Washington fortsat er fuldt forpligtet over for alliancen på trods af Trumps fornyede Grønlands-krav. “Der er fuldstændig forpligtelse fra USA’s side over for NATO … forpligtelsen er der, ingen tvivl,” sagde Rutte ifølge CNBC til journalister ved sin ankomst til topmødet. Han tilføjede, at NATO også tjener amerikanske interesser ved at forhindre, at russiske atomubåde for eksempel skulle ende ved USA’s kyster.

Ifølge Rutte er alliancens beslutning om at hæve forsvarsudgifterne til 5 procent af BNP, som blev aftalt sidste år, en stor sejr for medlemslandene og et nederlag for den russiske præsident Vladimir Putin. Han understregede desuden, at NATO fortsat betragter Rusland som en langsigtet trussel mod alliancens territorium.

Adspurgt om han havde et budskab til Putin, svarede Rutte ifølge CNBC kort: “Lad være med at spille med os.” Han uddybede, at NATO’s cirka en milliard borgere i Europa, Canada og USA vil forsvare hver eneste tomme af alliancens territorium, men understregede samtidig, at NATO er en defensiv alliance, der aldrig vil angribe nogen.

Ukraine-krigen og betydning for markederne

Baggrunden for topmødets spændte stemning er blandt andet NATO’s fortsatte engagement i at støtte Ukraine militært siden Ruslands fuldskala-invasion i begyndelsen af 2022. Flere lande på alliancens østlige flanke – herunder Polen, Slovakiet, Ungarn og Rumænien – grænser op til Ukraine og er derfor særligt udsatte, hvis konflikten eskalerer yderligere, fremgår det af CNBC’s dækning.

Moskva har konsekvent modsat sig Ukraines eventuelle NATO-medlemskab og har tidligere brugt alliancens udvidelse i Østeuropa som begrundelse for sin invasion. Den fortsatte usikkerhed om NATO’s interne sammenhold – kombineret med Trumps hårde retorik over for både Spanien og Danmark via Grønlands-sagen – kan skabe yderligere volatilitet på de europæiske aktiemarkeder, særligt inden for forsvarssektoren, hvor selskaber har oplevet stigende ordretilgang som følge af de øgede forsvarsbudgetter.

For danske investorer er situationen dobbelt relevant: Dels fordi Danmark direkte er involveret i konflikten om Grønland, dels fordi en svækket transatlantisk alliance kan påvirke den generelle risikovillighed i markedet og valutakurserne, herunder dollarens styrke over for euroen og den danske krone. Uenigheden om forsvarsudgifterne kan desuden få betydning for, hvor hurtigt europæiske lande – herunder Danmark – hæver deres egne forsvarsbudgetter, hvilket igen kan påvirke statsobligationsrenter og skatteplanlægning i de kommende år.

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