Trump snubber egen boliglov – underskriver ikke trods tidligere lovprisning

Trump lod en større boliglov, han selv kaldte historisk, træde i kraft uden sin underskrift. Loven indeholder også et forbud mod en amerikansk CBDC.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Præsident Donald Trump har ladet en større boliglov træde i kraft uden sin underskrift – blot måneder efter, han selv kaldte den “den mest omfattende og konsekvente boliglovgivning i landets historie”. Snubben kommer på et politisk følsomt tidspunkt, hvor Republikanerne forsøger at samle vælgere op til midtvejsvalget, skriver Fortune.

Loven, der officielt hedder “21st Century ROAD to Housing Act”, er nu blevet amerikansk lov, uden at Trump har sat sin signatur på den. Det bekræfter The Block, der beskriver, hvordan lovforslaget er trådt i kraft trods præsidentens manglende underskrift.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Fra lovprisning til stille exit

Så sent som i juni omtalte Trump loven i særdeles rosende vendinger og fremhævede den som et historisk fremskridt for amerikanske boligejere og boligmarkedet. At han nu vælger ikke at underskrive den – selvom den alligevel bliver lov – sender et signal, der ifølge Fortune underminerer det politiske budskab, Republikanerne ellers forsøger at bygge op til midtvejsvalget om boligpolitik.

I det amerikanske lovgivningssystem kan et lovforslag træde i kraft, selv uden præsidentens underskrift, hvis han hverken skriver under eller nedlægger veto inden for en given frist. Det er præcis, hvad der er sket her, ifølge de to kilder.

CBDC-forbud gemt i boligloven

Ud over de boligpolitiske elementer indeholder loven en bestemmelse, der forbyder den amerikanske centralbank, Federal Reserve, at udstede en digital centralbankvaluta – en såkaldt CBDC. Det fremgår af The Blocks dækning af sagen.

Forbuddet mod en amerikansk digital dollar har været et gennemgående tema i Trump-administrationens kryptopolitik, hvor man gentagne gange har lagt afstand til statsstyrede digitale valutaer til fordel for private kryptoløsninger og stablecoins. At bestemmelsen nu er skrevet direkte ind i lov via en boliglov, understreger, hvor bredt emnet er blevet forankret i amerikansk lovgivning.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier, boligsektoren eller kryptovaluta er sagen relevant af flere grunde. Politisk uro omkring en lov, Trump selv har rost, kan skabe usikkerhed om, hvor stabil den fremtidige boligpolitik i USA reelt er – noget der potentielt kan påvirke amerikanske realkredit- og byggeaktier.

Samtidig cementerer det lovfæstede CBDC-forbud en klar amerikansk kurs væk fra statslige digitale valutaer. Det står i kontrast til udviklingen i EU, hvor Den Europæiske Centralbank fortsat arbejder på en digital euro. For investorer, der følger krypto- og betalingssektoren, er det endnu et signal om, at USA og Europa bevæger sig i hver sin retning på det digitale valutaområde.

Politisk set understreger episoden også en bredere pointe: At Trump vælger at lade en lov, han selv har rost i høje toner, træde i kraft uden sin underskrift, kan tolkes som et signal om interne uenigheder i Det Hvide Hus eller Republikanerne – noget markedet typisk holder øje med, når det vurderer den politiske risiko i USA op til et valg.

Læs også: Bitcoin dykker mod 60.000 dollar efter Trump erklærer Iran-våbenhvile for død

Kilder: Fortune, Theblock