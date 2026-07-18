Trump truer Canada med ny told over grænseoverskridende skovbrandsrøg

Trump vil lægge ekstra told på Canada pga. skovbrandsrøg, der har givet farlig luftkvalitet i store dele af USA. Sagen kan optrappe handelskonflikten yderligere.

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Den amerikanske præsident Donald Trump truer nu med at indføre yderligere told på Canada som reaktion på den tætte røg fra canadiske skovbrande, der har lagt sig over store dele af USA og skabt farlig luftkvalitet for millioner af amerikanere. Truslen kommer, mens Republikanere i Kongressen samtidig overvejer sanktioner mod canadiske embedsmænd, skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian, Financial Times og BBC.

Trump har ifølge CNBC beskrevet den canadiske luft, der driver ind over amerikanske byer, som “beskidt, forurenet og usund” og har varslet, at han vil lægge en ekstra “forureningsomkostning” oven i de eksisterende toldsatser på canadiske varer. Præsidenten har samtidig oplyst, at han planlægger at ringe til Canadas premierminister, Mark Carney, for at spørge ind til Ottawas planer for håndtering af de omfattende brande.

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Skovforvaltning i skudlinjen

Ifølge Business Insider har Trump direkte anklaget Canada for dårlig skovforvaltning som årsag til brandenes omfang og den efterfølgende røgspredning. Det er denne påståede forsømmelse, der ifølge Trump-administrationen bør udløse en ekstra økonomisk byrde for canadiske eksportører i form af forhøjet told.

Mark Carney har afvist den ensidige skyld og peger i stedet på klimaforandringernes rolle i de forværrede brandforhold. Ifølge BBC har den canadiske premierminister understreget, at både USA og Canada bærer et fælles ansvar for at bekæmpe klimaforandringerne, som eksperter mener er en central drivkraft bag de mere ekstreme og hyppige skovbrande i regionen.

Røgen rammer også store amerikanske begivenheder

Den tætte røg har ifølge CNBC skabt så alvorlige luftkvalitetsproblemer, at den potentielt kan påvirke afholdelsen af VM-finalen i fodbold, som skal spilles i New Jersey. Samtidig raser der ifølge The Guardian også skovbrande flere steder i selve USA, hvilket sætter Trump-administrationens seneste ophævelser af klimabeskyttelser i et kritisk lys.

Financial Times beskriver situationen som en optrapning i den i forvejen anspændte handelsrelation mellem de to nabolande, hvor Trump tidligere har indført told på en række canadiske varegrupper. En yderligere toldforhøjelse med henvisning til miljøforhold vil ifølge FT være en ny og usædvanlig begrundelse i den amerikanske handelspolitik.

Betydning for investorer

For danske og europæiske investorer er sagen endnu et eksempel på, hvor uforudsigelig den amerikanske handelspolitik under Trump kan være, når nye begrundelser – denne gang miljømæssige – bruges til at retfærdiggøre toldstigninger. Canada er en af USA’s største handelspartnere, og en yderligere eskalering kan påvirke både den canadiske dollar og aktier i sektorer som skovbrug, energi og eksportafhængige industrier.

Sagen understreger samtidig, hvordan klimarelaterede hændelser i stigende grad kan blive kædet sammen med handelspolitiske beslutninger – en udvikling, der potentielt kan skabe præcedens for fremtidige toldtrusler baseret på miljøforhold snarere end traditionelle handelsubalancer.

Kilder: The Guardian, CNBC, Financial Times, Business Insider, BBC