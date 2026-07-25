Trump truer EU med told efter milliardbøde til Google

Trump vil undersøge EU's bøder mod Google, Apple, Meta og Amazon og truer med ny told. EU fastholder sin dom mod Google på over en mia. dollar.

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USA’s præsident Donald Trump har på det sociale medie Truth Social truet Den Europæiske Union med “betydelig told”, efter EU har idømt Google en bøde på omkring en milliard dollar for konkurrenceovertrædelser i Google Play. Trump beskylder i sit opslag EU for at “røve” amerikanske techgiganter og nævner ud over Google også tidligere bøder mod Apple, Meta og Amazon, skriver CNBC.

Ifølge både CNBC og BBC kræver Trump, at samtlige bøder mod de amerikanske selskaber bliver “fuldstændig omgjort”. Han knytter kravet sammen med en varslet handelsundersøgelse af EU’s regulering af amerikansk teknologi, hvilket ifølge Business Insider baner vejen for helt nye toldsatser rettet mod EU-lande.

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EU fastholder milliardbøde til Google

Konflikten er udløst af, at EU-Kommissionen netop har pålagt Google en bøde på cirka en milliard dollar i en ny antitrust-sag om selskabets praksis i app-butikken Google Play, fremgår det af Fortune. Bøden er den seneste i en række af EU-sanktioner mod store amerikanske techselskaber gennem de seneste år og understreger, at Bruxelles fastholder sin skarpe linje over for Silicon Valley – uanset advarslerne fra Det Hvide Hus.

Ifølge Fortune kommer beslutningen, selv om Trump forud for afgørelsen havde signaleret konsekvenser, hvis EU gik videre med sagen. Det tyder på, at EU-Kommissionen ikke lader sig presse af de amerikanske toldtrusler i sin håndhævelse af konkurrencereglerne.

Ny handelsundersøgelse kan true flere lande

Trump har ifølge Business Insider bebudet en formel handelsundersøgelse af EU’s regulatoriske tiltag mod amerikanske techvirksomheder. En sådan undersøgelse kan efter amerikansk lovgivning bane vejen for målrettede toldsatser mod EU som blok eller mod enkelte medlemslande, hvilket ifølge MarketWatch føjer sig til en allerede lang liste af toldtrusler fra Trump-administrationen mod dusinvis af handelspartnere.

BBC bemærker, at Trump specifikt fremhæver bøderne mod Apple, Meta og Amazon som eksempler på, hvad han kalder uretfærdig europæisk regulering rettet mod amerikansk erhvervsliv. Ingen af de nævnte kilder oplyser konkrete beløb eller tidsplan for en eventuel ny told mod EU.

Betydning for danske investorer

En eskalerende handelskonflikt mellem USA og EU kan få direkte betydning for danske investorer med eksponering mod amerikanske techaktier som Alphabet, Apple, Meta og Amazon, der alle indgår tungt i mange globale indeksfonde og pensionsporteføljer. Usikkerhed om told og regulatoriske sanktioner har historisk skabt udsving i disse aktier og kan smitte af på det bredere aktiemarked, herunder europæiske indeks som C25.

Samtidig illustrerer sagen en fortsat spænding mellem amerikansk teknologimagt og europæisk konkurrenceregulering, som kan påvirke rammevilkårene for både amerikanske techgiganter og deres europæiske konkurrenter og samarbejdspartnere fremover. Investorer bør holde øje med, om Trumps varslede handelsundersøgelse reelt fører til konkrete toldsatser, eller om det forbliver ved retorik.

Læs også: Trump indfører nye toldsatser på op til 12,5 pct. mod dusinvis af lande

Kilder: CNBC, MarketWatch, BBC, Fortune, Business Insider