Trump truer med at bombe Iran – Houthi-angreb rammer Rødehavet igen

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Den amerikanske præsident Donald Trump har skruet markant op for retorikken mod Iran og truer nu med at bombe landets kraftværker og broer. Samtidig fortsætter Houthi-styrker i Yemen deres angreb på skibsfarten i Rødehavet, mens Iran har stoppet flere olietankere i det strategisk vigtige Hormuz-stræde, skriver CNBC.

Eskaleringen kommer på et tidspunkt, hvor det amerikanske militær ifølge The Guardian har gennemført sin 12. nat i træk med angreb mod Iran. USA oplyser, at strejkerne har til formål at svække Teherans evne til at true skibsfarten i Hormuz-strædet – en af verdens vigtigste transportruter for olie.

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Trusler om bombning af infrastruktur

Ifølge CNBC har Trump direkte truet med at angribe iranske kraftværker og broer, hvis konflikten fortsætter med at optrappe. Udmeldingen markerer en klar hårdere linje fra den amerikanske præsident, som hidtil har fokuseret på militære og nukleare mål frem for civil infrastruktur.

Samtidig med den verbale optrapning har USA og Saudi-Arabien indgået en aftale om atomteknologi, hvilket ifølge The Guardian understreger, hvor tæt Washington og Riyadh nu koordinerer i regionen. Aftalen kommer, mens spændingerne mellem USA og Iran er på deres højeste niveau i flere år.

Houthi-angreb og blokerede olietankere

Houthi-bevægelsen i Yemen har erklæret, at den har angrebet flere tankskibe i Rødehavet. Grupperingen hævder, at skibene har overtrådt dens erklærede blokade af området, skriver The Guardian.

Samtidig oplyser Irans Revolutionsgarde, at man har stoppet tre olietankere fra at passere gennem Hormuz-strædet. Ifølge avisen har Iran de seneste uger målrettet angreb mod skibe, der forsøger at benytte en rute tæt på den omanske kyst for at undgå iranske farvande. Formålet ser ud til at være at presse flere skibe til at sejle gennem iransk territorialfarvand og betale for sikker passage, mens Teheran og Washington kæmper om kontrollen med den vigtige energikorridor.

Betydning for danske investorer

Optrapningen mellem USA og Iran holder olieprisen og risikopræmien i markedet forhøjet, hvilket kan mærkes bredt – fra energiselskaber til rederier og forsikringsbranchen. Hormuz-strædet er en flaskehals for en betydelig del af verdens olietransport, og enhver forstyrrelse her kan slå direkte igennem på både energipriser og fragtrater.

For danske investorer med eksponering mod energi- og shippingaktier, herunder store danske rederier, er situationen relevant at følge tæt. Stigende geopolitisk usikkerhed plejer historisk at føre til øget volatilitet på både olie- og aktiemarkederne, ligesom sikker havn-aktiver som guld og amerikanske statsobligationer ofte tiltrækker kapital i perioder med forhøjet krigsrisiko.

Indtil videre er der ingen tegn på en umiddelbar afspænding mellem USA og Iran, og markederne vil formentlig fortsat holde et vågent øje med udviklingen i både Rødehavet og Hormuz-strædet i de kommende dage.

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Kilder: CNBC, The Guardian