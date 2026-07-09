Trump: USA’s angreb mod Iran “bliver meget værre” hvis flere skibe rammes

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Oliepriserne er igen på vej opad, efter Washington har genoptaget den militære konfrontation med Teheran. Det skriver Financial Times, som samtidig citerer den amerikanske præsident Donald Trump for at advare om, at amerikanske angreb mod Iran vil blive “meget værre”, hvis Iran angriber flere skibe.

Udmeldingen kommer, efter forholdet mellem de to lande igen er blevet skærpet betydeligt. Ifølge Financial Times er den amerikanske linje nu, at enhver iransk aktion mod skibsfart vil blive mødt med en markant hårdere respons fra USA’s side.

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Trumps advarsel sender olien op

Citatet fra Trump — at angrebene vil “get much worse”, hvis Iran rammer flere skibe — bliver af Financial Times fremhævet som den direkte anledning til, at olieprisen er steget igen. Markedet reagerer typisk kraftigt på den slags udmeldinger, fordi de signalerer risiko for yderligere eskalering i en region, der står for en betydelig del af verdens olietransport.

Investorer holder særligt øje med Hormuzstrædet, som er en af verdens vigtigste flaskehalse for olietransport. Enhver trussel mod skibsfarten gennem strædet plejer at udløse en risikopræmie i oliepriserne, fordi markedet frygter forsyningsforstyrrelser, selv hvis der ikke er tale om et reelt fysisk stop i transporten.

Fortsættelse af en optrappet konflikt

Den seneste udvikling føjer sig til en række begivenheder, hvor konflikten mellem Washington og Teheran gentagne gange er blusset op igen efter perioder med tilsyneladende ro. NPinvestor har tidligere beskrevet, hvordan Trump har erklæret en tidligere våbenhvile for “slut” og hvordan USA har udført flere dages angreb mod iranske mål, hvilket i sig selv har sendt både oliepriser og renter kraftigt op.

Trumps seneste udmelding om, at angrebene kan blive “meget værre”, understreger, at der ikke er udsigt til en hurtig afslutning på konflikten. For markederne betyder det, at usikkerheden om olieforsyningen sandsynligvis vil forblive forhøjet i den kommende tid, hvilket kan holde en risikopræmie i oliepriserne oppe.

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Betydning for danske investorer

For danske investorer er konflikten mellem USA og Iran relevant ad flere kanaler. Stigende oliepriser slår typisk direkte igennem på energiselskabers indtjening, mens de samtidig kan presse transportomkostninger og inflation i den brede økonomi, hvilket i sidste ende også kan påvirke rentesætningen fra centralbankerne.

Truslen mod skibsfart i regionen er desuden af direkte interesse for danske investorer med eksponering mod global shipping, da forstyrrelser i vigtige søfartsruter kan påvirke fragtrater og driftsforhold for internationale rederier. Usikkerheden om, hvor langt konflikten udvikler sig, gør det svært at vurdere de præcise konsekvenser, men markedets nervøsitet ses allerede afspejlet i de stigende oliepriser, som Financial Times beskriver.

Investorer bør derfor holde øje med den videre udvikling i konflikten, herunder om Iran reagerer på Trumps advarsel, og om der kommer yderligere angreb mod skibsfart i regionen. Så længe situationen forbliver uafklaret, er det sandsynligt, at oliemarkedet vil forblive volatilt.