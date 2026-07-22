Trump varsler 100 pct. told på generisk medicin fra 2028

Trump annoncerer 100 pct. told på importeret generisk medicin fra august 2028 – stigende til 200 pct. året efter. Det kan ramme medicinalaktier og forsyningskæder.

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USA’s præsident Donald Trump har annonceret en ny told på 100 procent på generiske lægemidler, der importeres fra udlandet. Tolden træder i kraft efter 1. august 2028 og markerer endnu en optrapning i Trump-administrationens handelspolitik, denne gang rettet mod medicinalsektoren.

Told fordobles efter et år

Ifølge oplysninger fra Investing.com og The Guardian vil den nye told gælde i en indledende periode på ét år, hvorefter satsen stiger yderligere. “For a one year period of time, and 200 percent thereafter,” lød det fra Trump ifølge The Guardian, som citerer præsidenten direkte for eskaleringen.

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Det betyder konkret, at generiske lægemidler produceret uden for USA først pålægges en told på 100 procent fra august 2028, og at satsen herefter stiger til 200 procent, hvis produktionen ikke er flyttet til amerikansk jord inden da.

Del af en bredere handelsoffensiv

Udmeldingen kommer i en periode, hvor Trump-administrationen har intensiveret brugen af told som udenrigspolitisk og handelsmæssigt redskab over for flere lande og sektorer samtidig. Den nye medicintold føjer sig til en række andre toldtiltag, som administrationen har lanceret i de seneste måneder.

Timingen falder desuden sammen med stigende energipriser i USA. Ifølge The Guardian er benzinpriserne steget markant, siden konflikten med Iran blussede op igen tidligere på måneden, og prisen på en gallon benzin ligger nu ifølge American Automobile Association (AAA) omkring 4 dollar – knap en dollar mere end for et år siden. Samtidig er den internationale oliepris-benchmark Brent Crude steget knap 2 procent til 90,92 dollar per tønde.

Betydning for investorer

Selvom tolden først træder i kraft om flere år, kan annonceringen allerede nu skabe usikkerhed for medicinalselskaber, der er afhængige af produktion i lande som Indien og Kina, hvor en stor del af verdens generiske medicin fremstilles. Generiske lægemidler udgør en betydelig andel af det amerikanske medicinmarked målt i volumen, og en told i den størrelsesorden vil potentielt kunne påvirke priser, forsyningskæder og investeringsbeslutninger i sektoren markant.

For danske investorer med eksponering mod medicinalaktier eller globale sundhedsfonde er det værd at holde øje med, hvordan selskaber med amerikansk salg reagerer på udmeldingen – herunder om produktion flyttes nærmere eller til USA for at undgå tolden, når den træder i kraft. Den lange tidshorisont frem til 2028 giver virksomhederne tid til at tilpasse sig, men signalerer samtidig, at handelspolitisk usikkerhed fortsat vil være en faktor i sektoren i årene fremover.

Kilder: Investing.com, The Guardian