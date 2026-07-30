Trump vil indføre told på generiske lægemidler fra 2028

Trump-administrationen planlægger told på generisk medicin fra 2028 for at presse produktionen hjem til USA – men Indien og andre leverandører er svære at erstatte.

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Trump-administrationen har lagt en ny plan frem for told på generiske lægemidler, der først træder i kraft i 2028. Det giver den amerikanske medicinalindustri en to-årig overgangsperiode til at flytte produktion hjem til USA, inden tolden slår igennem, skriver CNBC.

Udspillet er det seneste skridt i Trumps langvarige forsøg på at genopbygge amerikansk medicinproduktion og mindske afhængigheden af udenlandske leverandører af billige, generiske lægemidler – en sektor, hvor lande som Indien i dag dominerer det globale marked.

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To års testperiode før tolden rammer

Ifølge CNBC er tanken bag den forsinkede indfasning at give amerikanske og internationale medicinalproducenter tid til at etablere eller udvide fabrikker på amerikansk jord, før prisen på import af generisk medicin stiger. Generiske lægemidler udgør langt størstedelen af de recepter, der udskrives i USA, og de er samtidig blandt de billigste produkter i hele medicinalindustrien målt på fortjenstmargin.

Netop den lave indtjening på generika er en central del af udfordringen. Produktionen er i årtier flyttet til lande som Indien og Kina, hvor lønomkostninger og produktionsomkostninger er markant lavere end i USA. At flytte denne produktion hjem kræver enten store subsidier, højere priser for forbrugerne – eller begge dele.

Indien svært at erstatte

CNBC peger på, at det bliver en stor opgave at fortrænge etablerede leverandører som Indien fra det amerikanske marked. Landet står for en betydelig andel af de generiske lægemidler, der sælges i USA, og har opbygget en industriel infrastruktur til formålet gennem flere årtier.

Toldplanen skal ses i forlængelse af tidligere amerikanske tiltag rettet mod medicinalindustrien, hvor Trump-administrationen løbende har presset på for at flytte produktion af både originale patentmedicin og generiske lægemidler til USA. Formålet er ifølge administrationen dels at styrke amerikansk forsyningssikkerhed, dels at skabe arbejdspladser i den hjemlige produktionssektor.

Betydning for investorer og forsyningskæder

For investorer i medicinalsektoren rejser planen flere spørgsmål. Generiske lægemidler er i forvejen en lavmargin-forretning, og en told, der presser priserne op eller kræver dyre investeringer i ny amerikansk produktionskapacitet, kan ramme både internationale eksportører og amerikanske distributører af billig medicin.

Samtidig er den lange indfasningsperiode et signal om, at Washington er bevidst om, hvor kompliceret det er at omlægge globale forsyningskæder for medicin på kort tid. Analyser af tidligere toldudspil på lægemiddelområdet har peget på, at markedet fortsat afventer konkrete detaljer om, hvilke produktkategorier og lande der præcis rammes, før den fulde effekt på selskabernes indtjening og forbrugerpriser kan vurderes.

For danske investorer med eksponering mod medicinalsektoren – herunder via generiske producenter eller distributører med amerikansk salg – er udviklingen relevant at følge tæt. En eventuel forskydning af produktion og priser i det amerikanske marked for generisk medicin kan på sigt påvirke både indtjening og konkurrenceforhold i en sektor, der ellers har været kendt for stabile, om end lave, marginer.

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Kilder: Seeking Alpha, CNBC