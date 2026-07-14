Trump vil kontrollere Hormuz-strædet og kræver 20% told – olien eksploderer 11%

USA blokerer igen Hormuz-strædet efter nye angreb på Iran. Trump kræver 20% told af skibsfarten, mens olieprisen stiger op til 11 procent og aktier falder.

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Den skrøbelige våbenhvile mellem USA og Iran er brudt sammen. Amerikanske styrker angreb ifølge The Street mere end 80 mål inde i Iran i weekenden 12.-13. juli, hvorefter Irans revolutionsgarde svarede igen ved endnu en gang at lukke Hormuz-strædet – en af verdens vigtigste olietransportruter. Reaktionen på de globale markeder udeblev ikke: Brentolien steg op til 11 procent, mens aktier faldt på nyheden, skriver BeInCrypto og The Guardian.

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Trump truer med at overtage kontrollen med strædet

Den 13. juli meldte præsident Donald Trump på Truth Social, at USA er klar til at tage kontrol over Hormuz-strædet, hvis Iran ikke åbner det igen. Ifølge CNBC og Business Insider har Trump samtidig fremsat et krav om, at skibe, der ønsker at passere strædet, skal betale en told på 20 procent for at få adgang – en foranstaltning, han begrunder med behovet for at finansiere “sikkerhed og tryghed” i regionen.

Kravet om told er usædvanligt i en international farvandskonflikt og har ifølge The Guardian skabt hovedbrud hos rederier og forsikringsselskaber, som allerede har svært ved at vurdere risikoen ved at sejle gennem det omstridte område. Amerikanske militærkilder oplyser samtidig, at de seneste angreb har til formål at “fortsætte med at påføre de iranske styrker en tung pris” og svække deres evne til at angribe civil skibsfart, fremgår det af Guardians dækning.

Tankere ramt, Bahrain beskylder Iran

Situationen er eskaleret yderligere, efter De Forenede Arabiske Emirater har meldt om, at to tankskibe i Hormuz-strædet er blevet ramt af iranske missiler. Bahrains militær har samtidig beskyldt Iran for bevidst at angribe civile mål med missiler og droner mod landets infrastruktur, ifølge The Guardian. Bahrain oplyser, at landets luftforsvar har opsnappet og destrueret flere af de indkommende våben.

Hormuz-strædet er en flaskehals for global energiforsyning, hvor en betydelig del af verdens olie- og gastransport passerer dagligt. Enhver reel eller truet lukning af strædet har historisk sendt chokbølger gennem energimarkederne, og den aktuelle konflikt er ingen undtagelse.

Olieprisen stiger markant – aktier under pres

Brentoliens pris steg ifølge BeInCrypto op til 11 procent på baggrund af eskaleringen, og tekniske indikatorer peger ifølge samme kilde på, at prisen kan teste niveauet 90-92 dollar per tønde, hvis konflikten fortsætter med at trappe op. Business Insider bekræfter, at både oliepriser og aktiemarkeder reagerede kraftigt på Trumps udmeldinger om told og blokade.

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. Højere oliepriser kan lægge pres på inflationen og dermed på rentesporet i både USA og Europa, hvilket igen kan påvirke renteforventningerne til Den Europæiske Centralbank. Energitunge aktier i C25-indekset samt danske rederier med eksponering mod Mellemøsten-ruter kan opleve øget volatilitet, mens en svækket global vækstudsigt typisk rammer cykliske aktier hårdest.

Hvad kommer der til at ske nu?

Det er endnu uklart, hvordan Iran vil reagere på Trumps krav om told og truslen om amerikansk kontrol med strædet. Historisk har Iran betragtet Hormuz som et strategisk pressionsmiddel, og en fuld blokade vil kunne ramme både Irans egen olieeksport og de globale forsyningskæder hårdt.

Markedsaktører vil i den kommende tid holde skarpt øje med, om der kommer yderligere militære sammenstød, om skibsfarten reelt bliver pålagt den varslede told, og om olieprisen fortsætter sin himmelflugt. Så længe konflikten forbliver uafklaret, må investorer være forberedt på fortsat udsving i både energipriser og de bredere aktiemarkeder.

Kilder: Thestreet, The Guardian, CNBC, Beincrypto, Business Insider