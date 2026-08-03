Trumps kursskifte om Iran: Olieprisen dykker efter aflyst angreb

Trump har svinget mellem eskalering og afblæsning i Iran-konflikten. Nu aflyses et angreb igen, og olieprisen falder markant på nye forhandlinger.

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Præsident Donald Trump har igen aflyst et planlagt angreb på Iran og peger i stedet på nye forhandlinger om en atomaftale. Beslutningen sendte oliepriserne markant nedad og markerer det seneste skift i en konflikt, der i fem måneder har været kendetegnet ved skiftende signaler fra Det Hvide Hus, skriver Fortune.

Ifølge mediet har Trump gentagne gange skiftet mellem trusler om militær optrapning og pludselige tilbagetog gennem hele konflikten – en mønster, der har sendt priserne på olie og andre råvarer i vejret hver gang risikoen for eskalering har taget til.

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Olien falder efter måneders prisstigninger

Det nyeste skift kom, da Trump valgte at aflyse et nyt angreb på Iran for i stedet at forfølge en hurtig aftale, der skal stoppe Teherans atomprogram og genåbne Hormuzstrædet for skibstrafik. Det skriver Economic Times.

Nyheden fik olieprisen til at falde markant mandag, efter at priserne den seneste måned var stigenmed over 20 procent som følge af den optrappede konflikt. Financial Times bekræfter, at olien faldt på tegn på deeskalering, og at Iran samtidig meddelte, at landet var tæt på en aftale med Oman om at genåbne Hormuzstrædet for skibstrafik.

Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste flaskehalse for olietransport, og skibsdata har ifølge Economic Times allerede vist reduceret trafik i strædet efter tidligere hændelser i konflikten. En genåbning vil derfor kunne have direkte betydning for den globale forsyning – og for prisen ved den danske benzinpumpe.

OPEC+ skruer op for produktionen

Samtidig med Trumps kursskifte har OPEC+ godkendt en forhøjelse af olieproduktionen. Ifølge Crypto Briefing har olie-alliancen hævet produktionen med 188.000 tønder om dagen, hvilket kan bidrage til at stabilisere markedet og dæmpe frygten for oliemangel.

Economic Times bemærker dog, at markedseffekten af produktionsstigningen indtil videre har været begrænset, da usikkerheden om konfliktens videre forløb fortsat vejer tungt for investorerne.

Et gentaget mønster af eskalering og tilbagetog

Det er langt fra første gang, Trump har skiftet kurs i Iran-sagen. Fortune peger på, at de abrupte omvendinger har været et gennemgående træk i hele den fem måneder lange konflikt, hvor perioder med trusler om militær handling har afløst hinanden med perioder, hvor administrationen i stedet har lagt vægt på diplomati.

For investorer betyder det uforudsigelige forløb, at oliemarkedet fortsat kan bevæge sig kraftigt på kort varsel – i begge retninger – afhængigt af, om samtalerne mellem USA og Iran fører til en reel aftale, eller om konflikten igen optrappes.

Financial Times understreger, at markedets nuværende optimisme bygger på håbet om en reel deeskalering, herunder en aftale om at holde Hormuzstrædet åbent. Skulle forhandlingerne bryde sammen, kan olieprisen ifølge samme kilde hurtigt vende tilbage til de forhøjede niveauer, der har præget konflikten den seneste måned.

For danske investorer med eksponering mod energisektoren eller shippingaktier er situationen relevant at følge tæt, da svingende oliepriser og risikoen for afbrydelser i Hormuzstrædet direkte kan påvirke fragtrater og indtjening i selskaber med aktiviteter i regionen.

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Kilder: Fortune, Economictimes, Financial Times, Cryptobriefing