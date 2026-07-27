Trumps nye told med henvisning til tvangsarbejde skaber tvivl om EU-aftale

Efter at USA's højesteret underkendte Trumps nødtoldsatser, indfører Det Hvide Hus nye globale toldsatser med henvisning til tvangsarbejde. Handelspartnere afviser begrundelsen.

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Den amerikanske regering har indført nye globale toldsatser, efter at USA’s højesteret tidligere har underkendt Trump-administrationens nødtoldsatser. Det skaber nu usikkerhed om, hvordan de nye satser vil påvirke den eksisterende handelsaftale mellem USA og EU – et spørgsmål, der optager både analytikere og investorer, skriver Seeking Alpha i en gennemgang af sagen.

Ny lovhjemmel efter juridisk nederlag

Ifølge DW greb Det Hvide Hus til en anden handelslov efter, at højesteret satte en stopper for de tidligere nødtoldsatser, som var indført under henvisning til en national nødsituation. Den nye hjemmel er i stedet knyttet til beskyldninger om menneskerettighedskrænkelser, herunder tvangsarbejde, i de lande, der rammes af tolden.

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Ifølge DW efterlader den nye begrundelse mange handelspartnere forvirrede, da koblingen mellem tvangsarbejde og generelle toldsatser på tværs af lande fremstår usædvanlig og juridisk uprøvet sammenlignet med tidligere amerikanske handelstiltag.

Handelspartnere afviser begrundelsen

Det fremgår af CNBC’s dækning, at flere af USA’s handelspartnere direkte har afvist den nye begrundelse om tvangsarbejde som grundlag for tolden. Alligevel har hovedparten af landene ifølge CNBC signaleret, at de fortsat ønsker at forhandle videre med Washington frem for at eskalere konflikten yderligere.

Reaktionen understreger den usikkerhed, der nu præger de internationale handelsrelationer, hvor lande på den ene side protesterer mod tiltagets retlige grundlag, men samtidig forsøger at holde forhandlingskanalerne åbne for at undgå en yderligere optrapning af toldkrigen.

Hvad betyder det for EU-aftalen – og danske investorer?

Netop forholdet til EU er ifølge Seeking Alpha et centralt spørgsmål i den aktuelle situation. Analytikere og markedsdeltagere diskuterer, om de nye toldsatser vil lægge sig oven i eller erstatte dele af den eksisterende handelsaftale mellem USA og EU, og om det kan udløse nye forhandlinger eller gengældelsestold fra europæisk side.

For danske investorer er sagen relevant, fordi mange C25-selskaber og eksporttunge danske virksomheder har betydelig omsætning i det amerikanske marked. Øget usikkerhed om toldregler kan påvirke både forsyningskæder, indtjeningsmarginer og investorernes risikovurdering af eksportafhængige aktier i den kommende tid.

Det er endnu uklart, hvordan sagen vil udvikle sig retligt og politisk, herunder om den nye toldhjemmel vil blive udfordret ved domstolene på samme måde som de tidligere nødtoldsatser. Indtil videre efterlader det både virksomheder og investorer i en periode med forøget usikkerhed om de fremtidige handelsvilkår mellem USA og EU.

Kilder: Seeking Alpha, CNBC, Dw