Trumps opbakning dykker til rekordlave 34 pct. i ny CNN-måling

En ny CNN-måling viser Trumps laveste godkendelsesrate i hans nuværende embedsperiode. Det kan få betydning for markedernes politiske risikobillede.

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Donald Trumps opbakning blandt amerikanske vælgere er faldet til det laveste niveau, siden han igen tiltrådte som præsident. En ny meningsmåling fra CNN, offentliggjort onsdag, viser en godkendelsesrate på blot 34 procent, skriver Forbes. Tallet markerer et nyt bundniveau og understreger en vedvarende nedadgående tendens i Trumps popularitet.

Ifølge Economic Times er den svindende opbakning en del af et bredere mønster, hvor flere målinger gennem de seneste måneder har vist faldende tilslutning til præsidenten. Udviklingen kommer på et tidspunkt, hvor både indenrigspolitiske og udenrigspolitiske sager fylder i amerikanske vælgeres bevidsthed.

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Hvorfor det betyder noget for investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier eller dollaren er politisk stabilitet i USA en faktor, der kan påvirke risikoappetitten på markederne. En svækket opbakning til en siddende præsident øger typisk usikkerheden om, hvorvidt vedkommendes politiske dagsorden – herunder handelspolitik, skatteforslag og reguleringstiltag – kan gennemføres uden modstand fra Kongressen.

Historisk har svage meningsmålinger for siddende præsidenter ofte varslet en mere kaotisk politisk periode, hvor markederne kan reagere med øget volatilitet omkring vigtige politiske beslutninger. Det gælder ikke mindst i et år, hvor investorerne i forvejen holder øje med renteudviklingen, handelsspændinger og geopolitiske konflikter i Mellemøsten.

Fortsat nedadgående tendens

CNN-målingen føjer sig til en række undersøgelser, der har vist en gradvis erosion af Trumps opbakning siden hans embedstiltrædelse. Ifølge Forbes har niveauet på 34 procent ikke tidligere været set i denne embedsperiode, hvilket tyder på, at utilfredsheden blandt vælgerne vokser snarere end aftager.

Economic Times peger på, at det fortsatte fald i opbakningen kan hænge sammen med en kombination af faktorer, herunder økonomisk usikkerhed for almindelige amerikanere og uenighed om regeringens håndtering af flere politiske sager. Præcis hvilke enkeltfaktorer der vejer tungest, er dog ikke entydigt fastslået i de tilgængelige data.

Politisk usikkerhed kan smitte af på markederne

For europæiske og danske investorer er sammenhængen mellem amerikansk indenrigspolitik og globale finansmarkeder værd at holde øje med. Selvom aktiemarkeder ofte reagerer mest kraftigt på konkrete beslutninger – som toldsatser, sanktioner eller pengepolitiske udmeldinger – kan svækket politisk opbakning gøre det sværere at forudsige, hvilken retning USA’s politik tager de kommende måneder.

Det gælder særligt, hvis en lavere godkendelsesrate øger presset for politiske kursændringer forud for kommende valg. Investorer med positioner i dollar, amerikanske statsobligationer eller C25-selskaber med stor amerikansk eksponering bør derfor følge udviklingen i meningsmålingerne som en indikator for potentiel politisk turbulens.

Det er endnu uvist, om det seneste fald i opbakningen vil få konkrete politiske konsekvenser, men både CNN og andre målingsinstitutter forventes at følge udviklingen tæt i den kommende tid.

Kilder: Economictimes, Forbes