Trumps teleprompter-mand fyret efter påstået insiderhandel på 100.000 dollar

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

En mangeårig teleprompter-operatør i Det Hvide Hus er blevet sat på ubetalt orlov, efter at det er kommet frem, at han skal have tjent over 100.000 dollar ved at spekulere i markedet for prediction markets på begivenheder knyttet til præsident Donald Trumps egne taler. Det skriver ABC News ifølge Cointelegraph og BeInCrypto, mens Business Insider bekræfter, at operatøren nu er sendt hjem fra sin post.

Sagen drejer sig om væddemål placeret på Kalshi, en amerikansk platform for såkaldte “event contracts” – finansielle kontrakter, hvor investorer kan handle på udfaldet af konkrete begivenheder, herunder politiske taler og udmeldinger. Ifølge de citerede kilder undersøger den amerikanske finanstilsynsmyndighed CFTC, om medarbejderen har udnyttet ikke-offentlig information om Trumps kommende taler til at placere sine væddemål med fordel.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Ny operatør ved roret, mens sagen ruller

Ifølge CNBC skal Trump torsdag holde en primetime-tale om emnet valgsikkerhed – men med en ny mand bag teleprompteren for første gang i lang tid. Skiftet kommer, mens den tidligere operatørs handler på Kalshi granskes af myndighederne.

Business Insider bekræfter, at operatøren er sat på ubetalt orlov som følge af sagen, mens Cointelegraph og BeInCrypto begge peger på, at CFTC’s undersøgelse handler om, hvorvidt medarbejderen har haft en informationsfordel i kraft af sin position tæt på præsidentens taler – en fordel almindelige markedsdeltagere ikke har adgang til.

Hvorfor sagen har betydning for investorer

Kalshi er en af de mest omtalte aktører inden for prediction markets i USA og har tiltrukket sig stigende opmærksomhed fra både private investorer og institutionelle aktører, i takt med at markedet for event-baserede kontrakter er vokset kraftigt det seneste år. Sagen om den formodede insiderhandel sætter fokus på et af de centrale problemer ved denne type markeder: risikoen for, at personer med adgang til fortrolig information kan opnå urimelige fordele.

For danske investorer, der har fulgt den stigende interesse for prediction markets som alternativ til traditionelle finansielle instrumenter, illustrerer sagen de regulatoriske gråzoner, der stadig eksisterer på området. En CFTC-undersøgelse af mulig insiderhandel kan potentielt få betydning for, hvordan denne type platforme reguleres fremover – noget der kan påvirke både udbydere og investorer, der handler på markeder som Kalshi og lignende amerikanske platforme.

Ingen af de involverede parter har ifølge de foreliggende oplysninger kommenteret sagen offentligt endnu, og det er uklart, hvilke konsekvenser en eventuel CFTC-afgørelse vil få for den pågældende medarbejder.

Læs også: Trump anklager Kina for valgindblanding i 2020 – modsiger egne efterretningstjenester

Kilder: CNBC, Business Insider, Cointelegraph, Beincrypto