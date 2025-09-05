Trumps vindkrig kaster skygge over Ørsteds overlevelsesplan på 9,4 milliarder dollars

Den danske havvindmølleudvikler Ørsted er på nippet til at sikre aktionærernes godkendelse til en nødemission på 9,4 milliarder dollars, en kritisk foranstaltning for at afværge en truende kreditnedgradering. Den finansielle livline er dog fortsat overskygget af eskalerende politiske og regulatoriske risici i USA, hvor præsident Donald Trumps modstand mod vindkraft fortsat truer virksomhedens nøgleprojekter.

En “overlevelsesplan” under politisk sky

Den ekstraordinære kapitalforhøjelse er en direkte reaktion på en række forværrede kriser, men det politiske klima i USA er en central og betydelig faktor. To tredjedele af den friske kapital er øremærket til Ørsteds problemramte Sunrise Wind-projekt. Dette projekt oplevede potentielle medinvestorer trække sig tilbage, efter at Trump-administrationen beordrede en stop for et nærliggende projekt, hvilket illustrerer virkningen af ​​politisk usikkerhed på investeringer. Virksomheden har også anlagt sag mod administrationen på grund af en stopordre udstedt sidste måned for det næsten færdiggjorte Revolution Wind-anlæg.

Bredere modvind i branchen og økonomisk sårbarhed

Ud over den politiske sfære kæmper Ørsted med bredere modvind i branchen, herunder stigende renter, forstyrrelser i forsyningskæden og projektforsinkelser. Disse udfordringer har ramt offshore vindmøllesektoren og sendt Ørsteds aktier ned med 85% fra deres højdepunkt i 2021. Virksomhedens økonomiske sårbarhed blev yderligere afsløret, da den blev tvunget til at sænke sine overskudsprognoser for 2025 på grund af en kombination af lavere vindhastigheder end forventet og en projektforsinkelse i Taiwan. Emissionen er designet til at stabilisere virksomheden, men kreditvurderingsbureauet S&P har allerede nedgraderet den til den laveste investment grade-rating og advarer om, at kapitalrejsningen muligvis kun vil give et par måneders lindring fra kreditpresset. En yderligere nedgradering til junk status ville have en alvorlig indvirkning på dens evne til at finansiere fremtidige projekter.

Investorredning og usikker fremtid

Trods de enorme udfordringer har virksomheden modtaget en afgørende redning fra sin 10%-aktionær, det norske statskontrollerede energiselskab Equinor, som har lovet at indskyde op til 941,2 millioner dollars i aktieemissionen. Denne tillidserklæring antyder en tro på Ørsteds langsigtede potentiale, selvom virksomhedens skæbne nu ikke kun afhænger af dens økonomiske disciplin, men også af løsningen på dens vigtige juridiske og politiske kamp i USA. Udfaldet af denne konflikt vil sandsynligvis afgøre den fremtidige levedygtighed for ikke kun Ørsted, men hele den amerikanske offshore vindindustri.