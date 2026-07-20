TSMC hæver USA-investering til 265 mia. dollar for at ride AI-bølgen

TSMC accelererer sin fabriksudbygning i Arizona og løfter den samlede USA-investering til 265 mia. dollar drevet af stærk AI-efterspørgsel, siger selskabets CFO.

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Den taiwanske chipgigant TSMC skruer yderligere op for sine investeringer i USA. Selskabet har forpligtet sig til endnu 100 milliarder dollar i amerikansk produktion, hvilket løfter den samlede investering i landet til 265 milliarder dollar, fremgår det ifølge BBC. Beslutningen skal ses i lyset af den kraftige efterspørgsel efter avancerede chips til kunstig intelligens.

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TSMC’s finansdirektør Wendell Huang har i et interview med CNBC forklaret, at selskabet fremskynder byggeriet af sine fabrikker i Arizona for at kunne udnytte det, han betegner som et “megatrend” inden for AI. Ifølge Huang er den friske investering et direkte svar på robust kundeefterspørgsel.

Fra 65 til 265 milliarder dollar på få år

TSMC har gradvist trappet sit amerikanske engagement op. Selskabet har tidligere annonceret investeringer for i alt 165 milliarder dollar i landet, og med den seneste udmelding på 100 milliarder dollar mere når den samlede sum nu op på 265 milliarder dollar, ifølge BBC’s dækning af sagen.

Selskabet fremhæver, at investeringen vil skabe “high-tech, high-paying jobs” i USA — altså højteknologiske stillinger med gode lønninger. Det understreger, at TSMC ikke blot ser USA som et marked for salg af chips, men også som et centralt produktionssted fremover.

AI-efterspørgslen driver beslutningen

Ifølge CFO Wendell Huang er den øgede investeringstakt direkte koblet til den eksplosive vækst i efterspørgslen efter chips til kunstig intelligens. TSMC producerer blandt andet de avancerede halvledere, der driver AI-modeller hos store teknologivirksomheder verden over, og selskabet ser ingen tegn på, at denne efterspørgsel er ved at aftage.

Arizona-fabrikkerne er en central del af TSMC’s strategi om at diversificere sin produktion væk fra Taiwan, hvor størstedelen af selskabets nuværende kapacitet befinder sig. Den geopolitiske spænding omkring Taiwan har i flere år fået både TSMC selv og amerikanske myndigheder til at presse på for en styrket amerikansk chipproduktion.

Betydning for danske investorer

TSMC er verdens største kontraktproducent af avancerede halvledere og leverer chips til blandt andre Nvidia, Apple og AMD. Selskabets investeringsbeslutninger fungerer derfor ofte som en pejling af, hvor stærk den underliggende efterspørgsel efter AI-teknologi reelt er — noget der har direkte betydning for kursudviklingen i store dele af tech- og AI-segmentet, som mange danske investorer har eksponering mod gennem globale aktiefonde og enkeltaktier.

En fortsat aggressiv investeringstakt fra TSMC kan tolkes som et tegn på, at chipindustrien fortsat ser solid vækst forude, selv efter perioder med volatilitet i chipaktier. Samtidig betyder den øgede amerikanske produktionskapacitet potentielt mindre sårbarhed over for forsyningskædeforstyrrelser, hvilket kan være positivt for stabiliteten i den globale teknologisektor på længere sigt.

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Kilder: CNBC, BBC