Turistfly styrter ned over Nazca-linjerne i Peru: 13 omkommet

Et lille turistfly styrtede ned nær Perus berømte Nazca-linjer og dræbte alle 13 om bord, heriblandt udenlandske turister og to piloter.

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Et mindre turistfly styrtede søndag ned i det sydlige Peru kort tid efter afgang, og alle 13 om bord omkom. Det oplyser lokale myndigheder ifølge BBC og The Guardian, der begge har talt med politiet i regionen.

Flyet, en Cessna Grand Caravan, var på vej over de verdensberømte Nazca-linjer, da det styrtede ned i landsbyen Pueblo Viejo, cirka seks kilometer fra byen Nazca og omtrent 12 kilometer fra selve det arkæologiske Nazca-område. Ifølge lokale myndigheder i Nazca, citeret af The Guardian, mistede 11 turister og to piloter livet i ulykken.

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Populær turistrute med kort flyvetid

Flyet var afgået fra den nærliggende by Pisco, som er et af flere afgangssteder for de såkaldte “flyover”-ture, hvor turister fra fly beskuer de mystiske Nazca-linjer – enorme geoglyffer indhugget i ørkenjorden for over 1.500 år siden. Ruten er en af Perus mest populære turistattraktioner og trækker årligt tusindvis af udenlandske besøgende, der ønsker at se figurerne fra luften, da mønstrene kun kan aflæses tydeligt oppefra.

Investing.com bekræfter dødstallet på 13 og understreger, at ulykken involverede både internationale turister og lokale piloter. Årsagen til styrtet er endnu ikke offentliggjort, og der er ikke oplyst detaljer om vejrforhold eller tekniske problemer forud for ulykken.

Perus turistsektor under pres

Ulykken rammer en branche, der allerede er central for Perus økonomi. Turisme omkring Nazca-linjerne og andre historiske seværdigheder som Machu Picchu udgør en betydelig indtægtskilde for landet, og luftture over ørkenlandskabet er en fast del af mange rejsearrangørers programmer.

For danske investorer med eksponering mod sydamerikanske rejse- eller flyselskaber kan hændelsen på sigt få betydning for tilliden til lokale luftfartsoperatører, ligesom lignende ulykker historisk har medført skærpet regulatorisk kontrol af mindre flyselskaber i regionen. Der er dog endnu intet, der peger på bredere konsekvenser for internationale rejseselskaber eller børsnoterede luftfartsaktører uden for Peru.

Peruvianske myndigheder har ikke offentliggjort navnene på de omkomne, og der er heller ikke oplyst nationaliteter på de udenlandske turister om bord. Efterforskningen af ulykkens årsag ventes at fortsætte i de kommende dage.

Kilder: BBC, The Guardian, Investing.com