Et lynfald i Krakens ordrebog mod canadiske dollar sendte bitcoin ned omkring 17.000 dollar i weekenden. Resten af markedet blev ikke ramt af faldet.

Bitcoin blev i weekenden handlet til omkring 17.000 dollar på kryptobørsen Kraken, men kun i ét handelspar: markedet mod canadiske dollar. Ifølge CoinDesk faldt samtlige coins i den canadiske ordrebog med over 70 procent i løbet af natten, og handlerne er ikke blevet annulleret.

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Resten af kryptomarkedet fulgte ikke med. BeInCrypto beskriver, hvordan skærmbilleder af en bitcoinkurs nær 16.900 dollar spredte sig på sociale medier, før det stod klart, at prisen kun optrådte i Krakens canadiske par og ikke på tværs af markedet.

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Et likviditetshul i den canadiske ordrebog

BeInCrypto forklarer faldet med et likviditetsvakuum i netop den ordrebog, hvor bitcoin handles mod canadiske dollar. Står der kun få købsordrer, kan en stor salgsordre arbejde sig ned gennem prisniveauerne, indtil den finder en modpart langt under den kurs, der gælder andre steder.

CoinDesk betegner hændelsen som et tilsyneladende sammenbrud i Krakens CAD-ordrebog. At alle coins i dette marked blev ramt, og ikke kun bitcoin, peger på et problem med likviditeten i det konkrete handelspar frem for et bredt salgspres mod kryptovaluta.

Handler til lynfaldets priser står ved magt

For de berørte kunder er den vigtigste oplysning, at handlerne står. Det oplyser CoinDesk. Den, der solgte bitcoin til omkring 17.000 dollar i det canadiske marked, har altså solgt til den pris, mens modparten fik coins med et prisfald på over 70 procent.

Sammenholdt viser de to kilders tal en usædvanlig kløft. I ét handelspar lå bitcoin nær 16.900 dollar ifølge BeInCrypto, mens den kurs, som resten af markedet handlede til, ikke blev ramt. Prisen på en enkelt børs kan altså afvige voldsomt fra den bitcoinkurs, der citeres i nyhederne.

Automatiske salgsordrer i tynde markeder

Episoden har relevans for private investorer, der handler kryptovaluta med automatiske ordrer. En stop loss sælger, når kursen rammer et fastsat niveau, og i en ordrebog som Krakens canadiske ville den blive udført til den pris, der tilfældigvis var tilgængelig. Kurserne i et handelspar med lav omsætning kan derfor give et helt andet resultat end i de store par mod dollar.

Kilderne oplyser ikke, om nogen kunder blev ramt på den måde.

Lynfaldet flytter ikke bitcoins bredere prisniveau, men det viser, at et handelspar med lav likviditet kan give priser langt fra resten af markedet. Uvist er stadig, hvor mange handler der blev gennemført til de lave kurser, hvor store beløb der var i spil, og hvad der udløste den første salgsordre. Fast står indtil videre kun CoinDesks oplysning: handlerne til omkring 17.000 dollar bliver ikke rullet tilbage.