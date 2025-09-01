Tyrkiets økonomiske vækst afkøles midt i pengepolitiske stramninger

Tyrkiets økonomi viser tegn på en afmatning, hvor en nylig Reuters-måling blandt økonomer forudsiger en vækst i andet kvartal på 4,1%, en markant opbremsning i forhold til den tidligere præstation. Konsensus for hele året er en endnu mere afdæmpet 2,9% vækst, hvilket ikke lever op til regeringens mere optimistiske prognose på 4%. Denne afdæmpning er en direkte konsekvens af en årelang kamp med høj inflation og en ustabil pengepolitik.

Virkningen af ​​en strammere pengepolitik

Den forventede afkøling af Tyrkiets økonomi afspejler de vedvarende virkninger af en række aggressive pengepolitiske stramningsforanstaltninger, der blev indledt i midten af ​​2023. Centralbanken, som støt havde hævet sin primære styringsrente for at bekæmpe den stigende inflation, har for nylig oplevet et fald i inflationen fra et højdepunkt på 75% til 33%. Den styringsrente forbliver dog på et højt 43%, et niveau, der fortsat dæmper den økonomiske aktivitet.

Trods en kort periode med lempelser i december blev banken tvunget til at ændre kurs med yderligere stramninger tidligere på året som reaktion på markedsuroen. Denne politiske volatilitet kombineret med eksternt pres fra globale handelskonflikter har ført til en betydelig afmatning i den økonomiske momentum.

En fortælling om to prognoser

Mens Reuters-målingen forudser en medianvækst på 4,1 % i BNP for 2. kvartal, varierer prognoserne fra individuelle økonomer og institutioner meget. For eksempel peger Wall Street-giganten Citi på ledende indikatorer, der tyder på en sekventiel afmatning i andet kvartal, hvor væksten falder til 0,6 % fra det foregående kvartals 1,0 %. Bankens mere optimistiske årlige prognose på 4,5 % for 2. kvartal tilskrives i høj grad “basiseffekter og en stigning i antallet af arbejdsdage”, en teknisk faktor snarere end en indikation af fundamental styrke.

Mens det tyrkiske statistiske institut forbereder sig på at offentliggøre sine officielle data for 2. kvartal, vil markederne nøje følge med for at se, om centralbankens højrentepolitik har med succes tøjlet inflationen uden helt at kvæle den økonomiske vitalitet. Resultatet vil være en afgørende indikator for den fremtidige retning for Tyrkiets økonomi.