Uber køber Delivery Hero for 14,8 mia. dollar – aktien stiger

Uber har indgået aftale om at overtage det tyske madleveringsselskab Delivery Hero for 14,8 mia. dollar og skaber dermed en global fødevareleveringsgigant.

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Uber har indgået en aftale om at overtage det tyske madleveringsselskab Delivery Hero i en handel værdisat til 14,8 mia. dollar. Det fremgår af oplysninger fra flere internationale medier, herunder The Guardian og Investor’s Business Daily. Aftalen skaber en af verdens største aktører inden for fødevarelevering, og Uber-aktien steg efter nyheden.

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Ifølge aftalen betaler Uber 41,50 euro per aktie til Delivery Heros aktionærer. Da den amerikanske teknologigigant allerede ejer omkring en fjerdedel af aktierne i Delivery Hero – blandt andet efter et opkøb så sent som i maj – ender Ubers faktiske udgift for de resterende aktier på cirka 13,7 mia. dollar, skriver The Guardian.

En global fødevareleveringsgigant tager form

Kombinationen af Uber Eats og Delivery Heros portefølje af madleveringsmærker vil ifølge The Guardian give det sammenlagte selskab tilstedeværelse i 99 lande. Det gør handlen til en af de mest omfattende konsolideringer i fødevareleveringsbranchen i de senere år, hvor kampen om markedsandele globalt har været intens mellem store aktører som Uber, DoorDash og lokale spillere som Delivery Hero.

Ud over selve madleveringsdelen forventes opkøbet også at styrke Ubers position inden for persontransport, idet Delivery Heros geografiske fodaftryk kan give Uber adgang til nye markeder for sin taxa- og køretjeneste. Dermed er handlen ikke kun en udvidelse af madleveringsforretningen, men også et strategisk skridt til at brede Ubers samlede platform ud globalt.

Aktien reagerer positivt

Nyheden om aftalen fik Uber-aktien til at stige, hvilket ifølge Investor’s Business Daily afspejler investorernes positive syn på handlens strategiske logik. Uber nævnes samtidig blandt de aktier, markedet særligt følger torsdag, ifølge en oversigt fra Seeking Alpha, hvor selskabet optræder sammen med blandt andre Boeing, Netflix og Lumentum.

For danske investorer med eksponering mod amerikanske techaktier eller globale forbrugsvirksomheder er handlen relevant, fordi den understreger den fortsatte konsolideringstrend inden for digital service- og platformsøkonomi. Uber er en af de mest handlede amerikanske aktier blandt danske investorer via de store nordiske og internationale mæglerplatforme, og en overtagelse af denne størrelse kan påvirke både kursudvikling og selskabets fremtidige indtjeningsprofil.

Handlen skal formentlig fortsat godkendes af relevante konkurrencemyndigheder, før den kan gennemføres endeligt, hvilket er sædvanlig praksis ved fusioner af denne størrelsesorden på tværs af landegrænser.

Kilder: Seeking Alpha, Investors, The Guardian