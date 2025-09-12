UBS hæver guldprognoser med henvisning til Fed-politisk drejning og stærk makroøkonomisk medvind

I en betydelig opdatering af sine udsigter har UBS hævet sine prisprognoser for guld med henvisning til en stærk kombination af skiftende pengepolitiske forventninger og en svækkelse af den amerikanske dollar. Ædelmetallet, som allerede har set en prisstigning på 38% i år, forventes nu at stige højere som et vigtigt sikkert aktiv, der drager fordel af en sammenløb af makroøkonomiske og geopolitiske faktorer.

En dueagtig Feds gyldne berøring

Den primære katalysator for UBS’ opdaterede prognose er en hurtig genprisning af Federal Reserve politiske forventninger. Nylige nedadgående overraskelser i amerikanske økonomiske data har fået markederne til at forvente mere aggressive rentesænkninger på kort sigt. Denne stemning har fået realrenterne – afkastet på en investering efter at have taget højde for inflation – til at falde til deres laveste niveau i årevis. Fordi guld ikke giver noget afkast, er dets appel som investering omvendt proportionalt med reelle renter. Efterhånden som renterne falder, falder alternativomkostningerne ved at holde ikke-afkastende guldbarrer, hvilket driver øget investorernes efterspørgsel.

Bredere kræfter, der styrker guldbarrer

Selvom centralbankens politik er en nøgledriver, er der også andre faktorer, der driver opsvinget. UBS’ strateger peger på en svækkelse af den amerikanske dollar, som traditionelt bidrager til gulds købsmomentum ved at gøre det mere overkommeligt for internationale investorer. Banken forudser også robuste tilstrømninger til guld børshandlede fonde (ETF’er) og forudser yderligere 700 tons næste år, hvilket ville bringe de samlede beholdninger tæt på en ny rekord. Desuden forventes centralbankernes køb, som har været en væsentlig kilde til efterspørgsel i de senere år, at forblive faste. Denne kombination af institutionelt køb, investorernes appetit og et mere gunstigt makroøkonomisk miljø skaber en kraftig medvind for guldprisen, hvor UBS nu forudser, at den kan nå 3.900 dollars pr. ounce i midten af ​​2026. Den største risiko for disse udsigter ville ifølge banken være en uventet tilbagevenden af ​​inflationspresset, der tvinger Fed til at ændre kurs og genoptage renteforhøjelser.