Udenlandsk kapital vender tilbage til Asien, tiltrukket af udsigten til lempelser fra Fed

Asiatiske obligationsmarkeder registrerede deres første månedlige udenlandske indstrømning siden maj og tiltrak netto 311 millioner dollars i august. Denne vending af en to måneders udstrømningstendens signalerer et skift i den globale investorstemning, drevet af voksende forventninger om en mere lempelig pengepolitik fra den amerikanske centralbank. Med tegn på et afkølende arbejdsmarked i USA er investorer begyndt at omfordele kapital og søger muligheder med højere afkast i vækstmarkeder i Asien-Stillehavsregionen.

Dominoeffekten af ​​amerikansk pengepolitik

Indstrømningen blev antændt af forventningen om en dueformig drejning fra centralbanken. Feds efterfølgende beslutning om at sænke sin benchmarkrente med 25 basispoint og forudse yderligere reduktioner for året validerede markedets forventninger. Dette skridt, der har til formål at “styre risici” for en afblødning af den amerikanske økonomi, har medført en bred stigning i den globale risikoappetit. Efterhånden som de amerikanske låneomkostninger falder, øges den relative appel af asiatiske obligationer – som ofte tilbyder bedre renter – hvilket gør dem til en attraktiv destination for udenlandsk kapital. En markedsanalytiker forudser en kumulativ rentenedsættelse på 125 basispoint fra Fed, et scenarie, der yderligere vil styrke asiatiske valutaer og aktivmarkeder.

Ujævne kapitalstrømme i regionen

Selvom den overordnede tendens var positiv, var udenlandske investeringer ikke ensartede på tværs af alle asiatiske markeder. Indien og Malaysia var de klare modtagere og tiltrak henholdsvis 773 millioner dollars og 721 millioner dollars, hvilket afsluttede en to måneders periode med udstrømning for begge nationer. Dette tyder på, at disse markeder opfattes som værende en gunstig risiko-belønningsbalance. I modsætning hertil oplevede Sydkorea, Indonesien og Thailand fortsat netto udenlandsk udstrømning, hvilket indikerer, at specifikke indenlandske faktorer eller investorernes bekymringer i disse økonomier opvejede den bredere positive stemning drevet af Feds handlinger. De nuancerede data understreger, at selvom amerikansk pengepolitik er en stærk katalysator, er kapitalens destination fortsat meget afhængig af regionale fundamentale forhold.