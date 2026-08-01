Uefa har tabt tilliden til Infantino efter opgivet VM-milliardplan i Fifa

Uefa retter skarp kritik af Fifa-præsident Gianni Infantino, efter han trak sit forslag om at sælge andele i VM-turneringen for 20 mia. dollar tilbage.

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Det europæiske fodboldforbund Uefa har offentligt erklæret, at det har tabt tilliden til Fifa-præsident Gianni Infantino, efter han i sidste øjeblik opgav en omstridt plan om at sælge andele i VM-turneringen. Det skriver flere internationale medier, heriblandt Financial Times og Guardian.

Infantino havde foreslået at sælge en stor ejerandel i Fifas kommercielle rettigheder til VM og andre turneringer, i en handel der ifølge Financial Times var værdisat til omkring 20 milliarder dollar. Planen skulle efter planen finansieres gennem private equity-investorer, men mødte massiv modstand fra flere af verdens største fodboldforbund, heriblandt Uefa og det nordamerikanske forbund Concacaf.

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Skarp kritik af “hemmelige aftaler”

Efter presset trak Infantino planen tilbage natten over, men det var ikke nok til at dæmpe kritikken. I en officiel udmelding brugte Uefa opsigtsvækkende hårde formuleringer og talte om “hemmelige planer”, “skumle bagtroppeaftaler” og “ansigtsløse personer” i forbindelse med Fifas beslutningsproces, fremgår det af Guardians gennemgang af udmeldingen.

Uefa kræver nu et grundigt og fundamentalt gennemgang af Fifas ledelsesstruktur og gør det klart, at organisationens nuværende måde at drive forretning på ikke kan fortsætte. “Vi kan ikke fortsætte med hemmelige planer,” lyder det i Uefas udmelding, som citeret af Guardian.

Financial Times bekræfter, at Uefa direkte har erklæret at have “tabt tilliden” til Infantinos ledelse efter kovendingen, mens Reuters-baserede kilder ligeledes rapporterer, at Uefa kræver mere gennemsigtighed i Fifas beslutningsprocesser fremadrettet.

Private equity i sport under pres

Sagen sætter samtidig fokus på, hvor langt private equity-kapital reelt kan komme ind i internationale sportsorganisationer. Fifas oprindelige idé om at sælge en betydelig ejerandel i VM’s kommercielle drift til eksterne investorer blev af flere forbund opfattet som et forsøg på at kommercialisere selve kernen af den globale fodboldturnering uden tilstrækkelig inddragelse af medlemslandene.

Modstanden fra både Uefa og Concacaf illustrerer en generel skepsis i internationale sportskredse over for, hvor meget indflydelse finansielle investorer bør have over traditionelt ikke-kommercielle strukturer som VM. For investorer, der følger sportsfinansiering og private equity-sektoren, er sagen et eksempel på, at store kapitalfonde ikke automatisk får adgang til selv de mest værdifulde sportsaktiver, når governance og politisk modstand spiller ind.

Infantinos position under pres

Sagen har rejst spekulationer om, hvor længe Infantino kan forblive som Fifa-præsident. Han har siddet på posten siden 2016 og har tidligere overlevet flere kontroverser, men den aktuelle konfrontation med Uefa – en af de mest magtfulde regionale fodboldorganisationer i verden – opfattes som en af de mest direkte udfordringer af hans lederskab til dato.

Selv om Fifa har opgivet det konkrete forslag om at sælge VM-andele, kræver Uefa nu en bredere reform af, hvordan Fifa driver forretning og træffer beslutninger på topniveau. Det er endnu uklart, hvordan Infantino og Fifa vil reagere på kravene, men sagen understreger et stigende internt pres for større åbenhed i en af verdens mest indflydelsesrige sportsorganisationer.

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Kilder: The Guardian, Investing.com, Financial Times, BBC