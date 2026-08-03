UEFA overvejer retssag mod Fifa efter kuldsejlet plan om at sælge VM-andel

Fifa trak planen om at sælge 20 pct. af VM's kommercielle rettigheder til investorer efter modstand fra Uefa og Concacaf, som nu overvejer juridiske skridt.

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Det europæiske fodboldforbund Uefa overvejer at gå rettens vej mod Fifa-præsident Gianni Infantino, efter at en omstridt plan om at sælge en andel af VM’s kommercielle rettigheder til private investorer er kollapset. Det skriver Financial Times, som beskriver, hvordan modstand fra netop Uefa og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund Concacaf fik planen til at falde til jorden.

Sagen kaster lys over en dybere magtkamp i international fodbold og over, hvor svært det er at kombinere sportens traditionelle styringsstruktur med moderne finansielle investeringsmodeller — et emne, der også har interesse for investorer, der følger private equity-selskabers stigende appetit på sportsaktiver.

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Planen om at sælge 20 procent af VM’s forretning

Ifølge CNBC handlede forslaget om at sælge omkring 20 procent af et datterselskab, der skulle huse de kommercielle rettigheder til VM-slutrunderne. Tanken var at hente kapital fra eksterne investorer og dermed give private equity-fonde adgang til en af verdens mest profitable sportsbegivenheder.

Ideen skulle efter planen styrke Fifas finansielle råderum og give organisationen mere fleksibilitet uden for de traditionelle indtægtskilder som tv-rettigheder og sponsorater. Men planen mødte hurtigt modstand fra flere af de vigtigste medlemsforbund.

Uefa og Concacaf satte hælene i

Både Uefa og Concacaf afviste forslaget, hvilket i sidste ende fik Fifa til at trække planen tilbage. Ifølge Financial Times overvejer Uefa nu at forfølge sagen juridisk over for Infantino, som beskyldes for at have håndteret processen uden tilstrækkelig opbakning fra forbundets øvrige medlemmer.

BBC’s økonomiredaktør Faisal Islam har peget på flere grunde til, at planen aldrig gav mening i sin oprindelige form — blandt andet uklarhed om, hvordan en privat investor reelt skulle kunne tjene på en andel af en turnering, der kun afholdes hvert fjerde år, samt bekymringer om governance og indflydelse på selve VM-produktet.

Hvorfor sagen er relevant for investorer

CNBC fremhæver, at afvisningen af planen understreger en generel usikkerhed i sportsverdenen omkring private equity-kapital. Selvom investeringsselskaber i stigende grad har set sportsklubber, ligaer og turneringer som attraktive aktiver med stabile pengestrømme, viser Fifa-sagen, at governance-strukturer i internationale sportsorganisationer kan sætte en effektiv stopper for den slags aftaler.

For danske investorer, der har eksponering mod fonde med fokus på sportsaktiver eller mediarettigheder, illustrerer sagen en central risiko: Selv store, kommercielt attraktive aktiver som VM kan vise sig svære at kapitalisere på, hvis de underliggende ejerstrukturer og interessenter ikke er afstemt. Det gælder ikke mindst i en organisation som Fifa, hvor magten er delt mellem globale og regionale forbund med hver deres dagsorden.

Konflikten mellem Fifa og Uefa er langtfra afsluttet. Om Uefa reelt vil indlede en retssag mod Infantino, er endnu uvist, men episoden føjer sig til en række af interne stridigheder i Fifa-toppen, som kan få betydning for, hvordan fremtidige kommercielle initiativer i verdens største fodboldorganisation bliver modtaget af medlemslandene.

Kilder: Financial Times, BBC, CNBC