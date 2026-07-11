Under 1 pct. kom ind: Blackstone-topchef Jon Gray afslører sin succesformel

Blackstone afviste over 99 pct. af praktikantansøgere i år. Topchef Jon Gray delte sin opskrift på karrieresucces – og den egenskab han mest leder efter hos ledertalenter.

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Verdens største alternative kapitalforvalter, Blackstone, har i år kun givet plads til under 1 procent af dem, der søgte om et praktikophold i selskabet. Det skriver Business Insider, som var til stede, da koncernens præsident og driftschef, Jon Gray, holdt tale for de udvalgte praktikanter i firmaets hovedkvarter i New York og over Zoom for resten af verden.

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For danske investorer, der følger de store amerikanske kapitalforvaltere som Blackstone, KKR og Apollo, illustrerer talen noget centralt: Selv i en tid med usikker rentekurve og volatile kapitalmarkeder er konkurrencen om de skarpeste unge talenter hårdere end nogensinde. Blackstone forvalter i dag omkring 1.300 milliarder dollar i aktiver og beskæftiger mere end 5.000 medarbejdere, hvilket gør selskabet til en af de mest magtfulde aktører i global finans – og dermed også en bellwether for, hvordan branchens ledelseskultur udvikler sig.

Fra 22-årig nyuddannet til koncernpræsident

Jon Gray startede selv i Blackstone som 22-årig nyuddannet og steg gennem rækkerne via selskabets ejendomsafdeling, før han i 2018 blev udnævnt til præsident. Ifølge Business Insider talte han onsdag den 8. juli til blazerklædte praktikanter, hvoraf flere noterede hans ord flittigt i sorte notesbøger.

Gray fremhævede over for praktikanterne, at han selv forsøger at besvare alle sine mails, inden han går i seng, selv hvis svaret blot er, at han vil se nærmere på sagen senere. Han opfordrede de unge til at gøre det samme.

“Reaktionsevne er en vane, man kan lære, og som giver en masse positiv anerkendelse,” sagde Gray ifølge Business Insider. Han tilføjede: “Hvis man svarer folk hurtigt, viser det, at man værdsætter dem.”

Grays “vindende formel”

Ifølge Gray handler succes i Blackstone om at kombinere hårdt arbejde, entreprenørisk tænkning og imødekommenhed over for kolleger og kunder. Han beskrev det som en enkel, men effektiv kombination over for de fremmødte praktikanter.

“Man lægger en enorm indsats, man er villig til at tage en lille risiko som entreprenør, men man behandler folk på en god måde. For mig er det en vindende formel,” sagde Gray ifølge Business Insider.

Han opfordrede desuden praktikanterne til at “arbejde hårdere og bekymre sig mere”, fordi de medarbejdere, han har set opnå mest, typisk er dem, der lægger den ekstra indsats – hvad enten det handler om ekstra grundighed i due diligence-arbejde eller blot at møde lidt tidligere på arbejdet.

AI fylder mere i hver eneste investering

Ifølge Business Insider understregede Gray, at entreprenørskab i dag også kan handle om at effektivisere rapporter ved hjælp af kunstig intelligens. Alle praktikanter, uanset hvilken afdeling de arbejder i, vil ifølge Gray opleve, hvor central AI er blevet i stort set alle de produkter, Blackstone i dag investerer kapital i.

Det understreger en tendens, som også ses hos andre store kapitalforvaltere: AI er ikke længere blot et satsningsområde, men et integreret værktøj i selve investeringsprocessen – noget der potentielt kan påvirke, hvilke selskaber og sektorer de store fonde vælger at allokere kapital til fremover.

“Eye of the tiger” – den egenskab Gray leder efter hos ledere

Ud over rådene til praktikanterne delte Gray også, hvad han ser som den vigtigste egenskab hos fremtidige ledere i selskabet. Ifølge Business Insider kaldte han det for en form for kampgejst eller “vilje til at vinde”.

“Én egenskab over alle andre: det er den drivkraft og den sult. Der er bare en fornemmelse af, at de virkelig vil det,” sagde Gray. Han tilføjede, at denne sult kan komme fra mange steder – måske har vedkommende spillet konkurrencesport, eller måske er personen første generation i familien, der er blevet amerikansk statsborger.

Både Gray og Blackstones administrerende direktør, Steve Schwarzman, der talte til praktikanterne på deres første dag den 1. juni, fremhævede desuden intellektuel fleksibilitet som afgørende – særligt i en virksomhed, der bryster sig af en entreprenøriel kultur. “Der sker ting i den virkelige verden. Man skal kunne finde ud af det,” sagde Schwarzman ifølge Business Insider.

Fokus på kerneproduktet frem for hot sektorer

På trods af de store forandringer i markedet understregede Gray vigtigheden af ikke at jagte hotte sektorer, men i stedet holde fast i Blackstones “nordstjerne”: at levere afkast til investorerne. Det er et budskab, der kan have særlig genklang for danske investorer, som i disse år ser mange fondsforvaltere blive fristet af trendfølsomme temaer som AI-boomet.

Gray, der selv læste engelsk og økonomi på universitetet, fortalte, at Walter Isaacsons biografi om Steve Jobs har haft stor betydning for hans livsfilosofi, netop fordi den understregede denne pointe. Han huskede, at selvom Jobs var en genial markedsfører, ville det formentlig have været nok for hans succes blot at skabe fantastiske produkter.

“Vi er et investeringsselskab, og vi skal levere for vores kunder,” sagde Gray ifølge Business Insider. “Fokusér altid på dit kerneprodukt. Glem ikke det.”

Selskabet oplyste ikke størrelsen på årets praktikanthold, men havde ifølge Business Insider mere end 170 praktikanter sidste sommer. Med under 1 procents optagelsesrate placerer Blackstone sig blandt de mest eksklusive arbejdspladser for finansstuderende globalt – et signal om, at kampen om de bedste kandidater til Wall Streets kapitalfonde fortsat er intens, selv i en tid med geopolitisk og økonomisk usikkerhed.

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