Ungarns præsident træder tilbage efter forfatningsændring – politisk skifte ryster Budapest

Tamás Sulyok forlader posten som Ungarns præsident, efter at Péter Magyars Tisza-parti har vedtaget en forfatningsændring, der afslutter hans embedsperiode.

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Ungarns præsident, Tamás Sulyok, har accepteret at træde tilbage fra sin post, efter at landets parlament har vedtaget en forfatningsændring, der øjeblikkeligt afslutter hans embedsperiode. Det bekræfter både The Guardian og BBC, som begge dækker sagen tæt.

Sulyok blev valgt til posten i begyndelsen af 2024 af parlamentsmedlemmer fra tidligere premierminister Viktor Orbáns nationalistiske Fidesz-parti. Nu er det statsminister Péter Magyars regerende Tisza-parti, der har stået bag den ændring, som fjerner ham fra magten.

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Forfatningsændring med henvisning til tillidskrise

Den vedtagne ændring henviser til, hvad der beskrives som et “alvorligt tillidstab” i befolkningen til Sulyok som landets øverste embedsmand. Ifølge BBC havde Sulyok, der betragtes som loyal over for Orbán-lejren, frist til lørdag aften med at acceptere sin afgang.

Sulyok valgte at underskrive ændringen selv, hvilket effektivt bringer hans embedsperiode til ophør med det samme. Dermed undgås en længere juridisk eller politisk kamp om posten, som ellers kunne have trukket ud og skabt yderligere usikkerhed om Ungarns statslige ledelse.

Magtskifte efter Orbáns exit

Sagen markerer endnu et kapitel i det politiske opgør, der har fundet sted i Ungarn, efter at Péter Magyars Tisza-parti overtog regeringsmagten fra Viktor Orbáns Fidesz. Sulyoks afgang fjerner en af de sidste centrale figurer med rod i den tidligere Orbán-æra fra en toppost i den ungarske statsledelse.

Skiftet understreger, hvor omfattende den politiske omvæltning i Ungarn har været, siden Magyars parti kom til magten. Med kontrol over både regeringen og nu også præsidentembedet står Tisza-partiet betydeligt stærkere i sin konsolidering af den politiske dagsorden i landet.

Betydning for investorer og EU-relationer

For danske og andre europæiske investorer er politisk stabilitet i EU-medlemslande som Ungarn relevant, fordi usikkerhed om regeringsførelse og institutionelle forandringer kan påvirke landets valuta, forint, samt investorernes risikovurdering af østeuropæiske markeder generelt.

Ungarn har historisk været kendt for en anspændt relation til EU under Orbán-regeringen, blandt andet på grund af retsstatsspørgsmål, der har påvirket landets adgang til EU-midler. Et politisk skifte væk fra Fidesz-æraen kan potentielt åbne for en blødere kurs over for Bruxelles, hvilket vil kunne have betydning for tilliden til det ungarske marked blandt internationale investorer.

Det er endnu uklart, hvem der skal overtage præsidentposten, og hvordan det videre forløb i den ungarske magtoverdragelse vil forme sig. Sagen følges tæt af både politiske analytikere og finansielle markeder i regionen.

Kilder: The Guardian, BBC