Uniswap-stifter foreslår gebyrer på flere netværk – kan booste UNI-forbrænding

Hayden Adams vil udvide Uniswaps protokolgebyrer til flere v4-netværk. Forslaget kommer, mens UNI-forbrændingen allerede er tredoblet på en uge.

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Hayden Adams, stifteren af den decentrale børs Uniswap, har fremsat et forslag om at udvide protokollens gebyrstruktur til flere netværk, hvor Uniswap v4 allerede er udrullet. Forslaget kan sætte gang i én af DeFi-branchens mest omdiskuterede diskussioner nogensinde: hvornår og hvordan Uniswap skal begynde at opkræve reelle protokolgebyrer på tværs af hele sit økosystem.

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Uniswap er en af de mest anvendte decentrale børser (DEX) inden for kryptovaluta, og protokollen har i årevis kørt uden at aktivere de indbyggede gebyrmekanismer, der ellers har været en del af kodebasen siden tidlige versioner. Ifølge NewsBTC handler det nye forslag fra Adams om at aktivere og standardisere gebyrer ikke kun på Ethereum, men på de øvrige netværk, hvor Uniswap v4 er blevet implementeret.

UNI-forbrænding allerede tredoblet

Ifølge AmbCrypto er forbrændingsraten for UNI-tokenet steget markant i den seneste uge – med en tredobling – hvilket i vid udstrækning tilskrives den stigende aktivitet omkring Robinhood Chain. Forbrænding af tokens sker typisk, når en del af protokolindtægterne bruges til at opkøbe og destruere UNI, hvilket reducerer den samlede udbudsmængde og potentielt lægger et opadgående pres på prisen, hvis efterspørgslen forbliver konstant eller stiger.

Den øgede aktivitet på Robinhood Chain har ifølge AmbCrypto bidraget væsentligt til den seneste stigning i gebyrindtægter, som igen har drevet den højere forbrændingsrate. Hvis Uniswap-fællesskabet vedtager Hayden Adams’ forslag om at udvide protokolgebyrer til flere netværk, kan det potentielt accelerere denne udvikling yderligere, fordi flere transaktioner på tværs af kæder ville bidrage til den indtægt, der finansierer tokenforbrændingen.

Et spørgsmål om governance og timing

Uniswaps gebyrmekanisme – ofte kaldt “fee switch” i DeFi-kredse – har været genstand for langvarige diskussioner i protokollens governance-fællesskab. Spørgsmålet har historisk handlet om, hvorvidt indtægterne fra protokollens handelsvolumen skal tilfalde UNI-holdere direkte, gå til tokenforbrænding, eller forblive uændrede for at bevare konkurrenceevnen mod andre DEX’er, der ikke opkræver lignende gebyrer.

Med Hayden Adams’ seneste forslag ser det ud til, at diskussionen nu udvides fra et enkelt-netværks-spørgsmål til en mere ambitiøs strategi, der omfatter samtlige netværk, hvor Uniswap v4 er blevet udrullet. Det betyder i praksis, at flere blockchains potentielt kan bidrage til protokollens indtægtsgrundlag samtidigt, hvilket vil kunne skalere effekten af en eventuel forbrændingsmekanisme markant hurtigere end tidligere tiltag begrænset til Ethereum alene.

Betydning for danske kryptoinvestorer

For danske investorer, der har eksponering mod UNI-tokenet eller DeFi-sektoren bredere, er forslaget interessant af flere grunde. En eventuel udvidelse af protokolgebyrer kan påvirke tokenets tilbud-efterspørgsel-balance gennem forbrænding, men det kan også ændre konkurrencedynamikken mellem Uniswap og andre decentrale børser, der endnu ikke opkræver sammenlignelige gebyrer.

Samtidig er det værd at holde øje med, hvordan governance-processen i Uniswap-fællesskabet udvikler sig, da forslag af denne størrelsesorden typisk kræver bred konsensus blandt tokenholdere, før de kan implementeres på tværs af netværk. Markedets reaktion på selve forslaget – og den fortsatte udvikling i UNI-forbrændingsraten – vil derfor være centrale datapunkter for investorer, der følger tokenets prisudvikling i de kommende uger.

Kilder: Newsbtc, AMBCrypto