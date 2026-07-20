Upbit-moderselskab Dunamu risikerer sanktioner otte måneder efter hack på 30 mio. dollar

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Sydkoreanske finansmyndigheder er i gang med at forberede en sanktionsproces mod Dunamu, moderselskabet bag landets største kryptobørs Upbit. Det sker næsten otte måneder efter, at børsen blev udsat for et hackerangreb, hvor der ifølge flere medier blev stjålet kryptoaktiver for omkring 30 millioner dollar.

Det skriver The Block, som henviser til en rapport om sagen. Cointelegraph bekræfter i sin egen dækning, at den sydkoreanske tilsynsmyndighed er i gang med en proces, der kan ende med sanktioner mod Upbit-operatøren.

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Uklart hvor hårdt Dunamu kan blive ramt

Selvom en sanktionsproces nu er sat i gang, er det ifølge begge kilder langt fra klart, hvor alvorlige konsekvenserne kan blive for Dunamu. Årsagen er, at Sydkoreas nuværende kryptolovgivning, Virtual Asset User Protection Act, ikke indeholder direkte bestemmelser om sanktioner specifikt rettet mod hackerangreb eller IT-svigt hos kryptobørser.

Det betyder, at myndighederne i praksis mangler et klart juridisk værktøj til at fastsætte, hvilken form for straf eller bøde der er passende i sager som denne. Ifølge Cointelegraph skaber det usikkerhed om, hvor bredt myndighedernes mandat rækker, når det kommer til at reagere på sikkerhedsbrud hos landets kryptoplatforme.

Dunamu og Upbit har ikke tidligere stået over for en tilsvarende sanktionsproces af denne karakter, og sagen kan derfor komme til at fungere som en form for præcedens for, hvordan sydkoreanske myndigheder fremover håndterer sikkerhedsbrud hos regulerede kryptobørser.

Baggrunden: Et hack til 30 millioner dollar

Hacket, som sanktionsprocessen udspringer af, fandt sted for næsten otte måneder siden og kostede Upbit aktiver for omkring 30 millioner dollar, ifølge de to kilders oplysninger. Upbit er en af de mest dominerende kryptobørser i Sydkorea og har i mange år været det foretrukne handelssted for lokale investorer, der ønsker eksponering mod bitcoin, ether og andre digitale aktiver.

Den lange periode mellem selve hacket og den nu igangsatte sanktionsproces illustrerer, hvor kompliceret det kan være for myndigheder at reagere hurtigt på sikkerhedshændelser i en sektor, hvor lovgivningen fortsat er under udvikling. Sydkorea har de senere år strammet reglerne for digitale aktiver betydeligt, blandt andet gennem indførelsen af Virtual Asset User Protection Act, men loven dækker ifølge rapporteringen altså ikke eksplicit denne type hændelser.

Betydning for danske kryptoinvestorer

For danske investorer, der handler kryptovaluta, er sagen en påmindelse om, at reguleringen af kryptobørser fortsat varierer betydeligt fra marked til marked – og at selv store, etablerede aktører som Upbit kan blive ramt af alvorlige sikkerhedsbrud. Sydkorea er et af verdens mest aktive kryptomarkeder målt på handelsvolumen, og udviklingen i sagen kan få betydning for, hvordan andre asiatiske tilsynsmyndigheder fremover vælger at regulere sikkerhed og ansvar hos kryptobørser.

I EU er kryptobørser i stigende grad underlagt MiCA-forordningen, som blandt andet stiller krav til opbevaring af kunders midler og håndtering af sikkerhedshændelser. Sagen om Dunamu og Upbit kan derfor også ses som et eksempel på, hvorfor investorer generelt bør være opmærksomme på, hvilken regulatorisk beskyttelse – eller mangel på samme – der findes bag den børs, de vælger at opbevare og handle deres kryptoaktiver på.

Hverken Dunamu eller de sydkoreanske myndigheder har ifølge de foreliggende oplysninger meldt ud, hvornår sanktionsprocessen forventes afsluttet, eller hvilken konkret form for reaktion der kan blive tale om.

Kilder: Theblock, Cointelegraph