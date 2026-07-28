UPS hæver forventninger og ser lys forude efter Amazon-nedtrapning

UPS slog forventningerne i andet kvartal og hævede helårsguidance. Topchefen siger til CNBC, at selskabets "bump" nu er overstået, mens 2026-forventninger peger op.

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Fragtgiganten UPS overraskede tirsdag markedet positivt, da selskabet offentliggjorde regnskab for andet kvartal, der slog analytikernes forventninger på både omsætning og indtjening. Samtidig hævede UPS sine forventninger til hele året, hvilket sender et signal om, at de udfordringer, selskabet har kæmpet med de seneste kvartaler, nu er ved at være håndteret.

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Det fremgår af selskabets regnskabsmeddelelse og bekræftes af CNBC, der har talt med UPS’ topchef om regnskabet. Ifølge CNBC fortæller CEO’en, at selskabet nu er “gennem sine bump” – en henvisning til de operationelle og volumenmæssige udfordringer, UPS har oplevet i takt med, at selskabet har skåret ned på sin afhængighed af pakkevolumen fra Amazon.

Flad indenlandsk omsætning ventet i tredje kvartal

Trods den positive tone om, at det værste er overstået, venter UPS ifølge CNBC, at den indenlandske amerikanske omsætning vil være flad i tredje kvartal. Det tyder på, at den fulde effekt af selskabets strategiske omstilling endnu ikke er slået igennem i toplinjen, selv om bundlinjen ser ud til at have fundet et mere stabilt leje.

UPS har gennem det seneste år bevidst reduceret mængden af pakker, det håndterer for Amazon, som historisk har været en af selskabets største, men mindst lukrative kunder. Strategien har på kort sigt kostet på omsætningen, men ledelsen har argumenteret for, at det på sigt vil forbedre marginerne, fordi selskabet i stedet kan prioritere mere profitable forsendelser fra andre kunder.

Ser mod 91 milliarder dollar i omsætning i 2026

Ifølge en analyse fra Seeking Alpha peger UPS’ egne forventninger nu på en omsætning på omkring 91,2 milliarder dollar for 2026 og en indtjening pr. aktie (EPS) på 7,22 dollar. Tallene understøtter billedet af, at den såkaldte “Amazon glide-down” – altså den gradvise nedtrapning af Amazon-volumen – nu nærmer sig sin afslutning, hvilket giver selskabet et mere forudsigeligt fundament at planlægge ud fra.

For investorer er det centrale spørgsmål, om UPS’ marginforbedringer kan opveje den langsommere omsætningsvækst, som omlægningen har medført. Regnskabet for andet kvartal, der slog Wall Streets forventninger og udløste en opjustering af helårsguidance, tyder på, at selskabet indtil videre lykkes med balancen.

Betydning for danske investorer

UPS er ikke direkte noteret i Danmark, men aktien handles bredt og indgår i mange globale indeks- og fragtrelaterede porteføljer, som også danske investorer har eksponering mod. Selskabets udvikling betragtes ofte som en indikator for den generelle efterspørgsel efter e-handel og logistik i USA, og en opjusteret guidance kan derfor tolkes som et forsigtigt positivt signal for den amerikanske forbrugsdrevne økonomi.

Da UPS’ regnskab og forventninger er i dollar, vil udviklingen i dollarkursen over for danske kroner også spille ind for investorer, der har eksponering mod aktien direkte eller via amerikanske fragt- og logistikfonde. En styrket dollar kan forstærke afkastet i danske kroner, mens en svækkelse trækker den modsatte vej.

Kilder: CNBC, Seeking Alpha