Uroligheder breder sig i Frankrig, mens analytiker advarer om nødhjælp fra IMF

Protester over leveomkostninger blev lørdag til plyndringer i hele Frankrig, og en analytiker advarer om, at landet kan ende med at bede IMF om hjælp.

Ugelange protester over leveomkostninger udviklede sig lørdag til optøjer og plyndringer i Frankrig

→ Ugelange protester over leveomkostninger udviklede sig lørdag til optøjer og plyndringer i Frankrig

Ugelange demonstrationer i Frankrig udviklede sig lørdag til optøjer flere steder i landet, med brande og plyndringer. Det sker, mens en analytiker ifølge Fortune advarer om, at Frankrig kan blive tvunget til at søge hjælp hos Den Internationale Valutafond (IMF) for at komme igennem sin gældskrise.

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Analytikeren beskriver situationen sådan: "France, truly, is on the brink". Landet er ifølge den samme vurdering kun få dage fra et afgørende øjeblik i krisen.

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Biler og bygninger sat i brand

BBC oplyser, at demonstrationerne blev voldelige på tværs af landet. Biler og bygninger blev sat i brand, og butikker blev raseret.

Ifølge Business Insider var lørdagens kaos en optrapning efter flere ugers protester. Utilfredsheden handler om leveomkostningerne og om finansieringen af uddannelsesområdet. De protester var indtil nu i vid udstrækning fredelige.

IMF og ECB nævnes som mulige redningsveje

Den økonomiske advarsel er usædvanligt skarp. Ifølge analytikeren, som Fortune citerer, kan Frankrig ende med at måtte bede IMF om bistand og håbe på støtte fra Den Europæiske Centralbank. Det ville være en ydmygelse for verdens syvendestørste økonomi, lyder vurderingen.

Hvad det afgørende øjeblik inden for få dage konkret består i, fremgår ikke af dækningen. Det er derfor uklart, om der er tale om en politisk afstemning, en finansieringsrunde eller noget tredje.

Gælden er et europæisk anliggende

Frankrig er en af eurozonens største økonomier. Uro om landets gæld smitter derfor typisk af på euroen og på renterne på franske statsobligationer.

Kronen følger euroen tæt via den danske fastkurspolitik, så bevægelser i den fælles valuta mærkes også herhjemme. Danske investorer med europæiske obligationer i depotet har grund til at følge udviklingen i de franske renter.

Weekendens optøjer gør den politiske opgave sværere for den franske regering. Krav om flere penge til uddannelse og lavere leveomkostninger trækker i den modsatte retning af den stramning, som en gældspresset stat typisk skal levere for at berolige långiverne. Kilderne siger intet om, hvordan regeringen vil reagere, eller om ECB er parat til at gribe ind. Det mest konkrete tidspunkt er analytikerens advarsel om, at det afgørende øjeblik ligger kun få dage ude i fremtiden.