US-aktier stiger efter juni-CPI – markedet nedjusterer odds for Fed-renteforhøjelse

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Amerikanske aktier steg torsdag, efter at juni-inflationstallet kom ind lavere end frygtet. Det dæmper markedets forventninger til, at den amerikanske centralbank, Fed, hæver renten igen på kort sigt, ifølge Crypto Briefing og Financial Times.

Forbrugerprisindekset (CPI) steg 3,5 procent år-til-år i juni, hvilket er mere end den nedgang, analytikere havde ventet, skriver Financial Times. Faldet skyldes primært lavere energipriser, efter en kortvarig våbenhvile mellem USA og Iran fik oliepriserne til at falde tilbage fra de niveauer, konflikten i Mellemøsten tidligere havde presset dem op til.

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Markedet nedjusterer forventningerne til Fed

Ifølge CoinDesk faldt CPI-tallet 0,4 procentpoint i forhold til den seneste måling, hvilket ifølge mediet kan blive afgørende for, om Fed hæver renten på sit møde i slutningen af juli. Inden offentliggørelsen havde flere markedsdeltagere frygtet, at en stigende inflation ville tvinge centralbanken til at stramme pengepolitikken yderligere.

I stedet valgte investorerne at reducere deres bud på en renteforhøjelse, hvilket ifølge Financial Times fik obligationsrenterne til at falde og aktiemarkedet til at reagere positivt. Lavere renteforventninger gør typisk aktier mere attraktive, fordi fremtidige indtjeninger diskonteres til en lavere rente, og fordi lånefinansiering bliver billigere for både virksomheder og forbrugere.

Inflationstallet kom efter en periode, hvor CPI havde ligget usædvanligt højt sammenlignet med de foregående år, drevet af krigen i Mellemøsten og de deraf følgende energiprisstigninger. Prisindekset havde tidligere nået et treårshøjt niveau på 4,2 procent i maj, mens tallet i februar lå på blot 2,4 procent.

Kerneinflationen falder også

Ser man bort fra de mest udsvingsprægede kategorier som energi og fødevarer, faldt kerneinflationen let til 2,6 procent, fremgår det af data fra Bureau of Labor Statistics. Det tyder på, at prispresset i den bredere økonomi er begyndt at aftage, selv om effekten af energipriserne fortsat vejer tungt i det samlede tal.

Det er dog værd at bemærke, at våbenhvilen mellem USA og Iran ifølge flere internationale medier siden er brudt sammen, og at benzinpriserne allerede er begyndt at stige igen. Det efterlader en vis usikkerhed om, hvorvidt den positive inflationsudvikling kan holde i de kommende måneder.

Hvad betyder det for danske investorer?

Et lavere-end-ventet amerikansk inflationstal har direkte betydning for globale markeder, herunder danske aktier og pensionsopsparinger med eksponering mod amerikanske selskaber. Falder forventningerne til amerikanske renteforhøjelser, kan det generelt understøtte risikovillige aktiver som aktier og kryptovaluta på tværs af landegrænser, mens det samtidig kan lægge et vist pres på dollarkursen over for danske kroner og euro.

Samtidig understreger den fornyede usikkerhed omkring Mellemøsten og oliepriserne, at det er for tidligt at erklære inflationsproblemet løst. For investorer med fokus på rentefølsomme aktier – herunder teknologiselskaber og vækstaktier – kan Feds beslutning på julimødet derfor blive et vigtigt pejlemærke for markedets retning i den kommende tid.

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Kilder: Cryptobriefing, Financial Times, CoinDesk