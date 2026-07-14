US-inflation falder til 3,5% i juni – billigere benzin dæmper prischok, men Iran truer igen

Amerikansk inflation faldt til 3,5% i juni, drevet af billigere benzin. Markederne jublede kortvarigt, men Iran-konflikten kan sende priserne op igen.

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Den amerikanske inflation faldt til 3,5% i juni, viser det seneste forbrugerprisindeks (CPI) fra USA. Faldet skyldes primært billigere benzin, som gav amerikanske forbrugere en kærkommen pause fra de senere års prispres. Nyheden fik straks aktiemarkederne til at reagere positivt, men analytikere advarer om, at den nye konflikt i Mellemøsten kan sende energipriserne – og dermed inflationen – op igen i de kommende måneder.

Billigere benzin trak inflationen ned

Ifølge BBC og Yahoo Finance var det især faldende benzinpriser, der trak det samlede inflationstal ned i juni. Det giver et vist pusterum for amerikanske husholdninger, som gennem længere tid har mærket presset fra stigende leveomkostninger. Samtidig peger flere kommentatorer dog på, at faldet kan vise sig midlertidigt.

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Den optrappede konflikt i Mellemøsten har allerede sendt oliepriserne kraftigt op, og hvis den udvikling fortsætter, kan gevinsten ved billigere benzin hurtigt blive udlignet af nye prisstigninger på energiområdet. Det skaber usikkerhed om, hvorvidt juni-tallet markerer et vendepunkt eller blot en midlertidig lettelse i inflationspresset.

Markederne reagerede med lettelse

Det lavere-end-ventede inflationstal fik straks investorer til at reducere deres forventninger til yderligere renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Ifølge Investing.com begrænsede europæiske aktier deres tab, efter det amerikanske CPI-tal dæmpede rentefrygten, mens amerikanske statsobligationer ifølge Crypto Briefing steg markant, da investorer skruede ned for forventningerne til flere rentestigninger.

På Wall Street steg S&P 500 på baggrund af den overraskende inflationsrapport, skriver Investor’s Business Daily. Samtidig understregede seekingalpha.com, at amerikanske futures generelt lå højere efter offentliggørelsen, da inflationsrapporten “bragte glæde” til markederne. Det samlede billede var altså en klar lettelse over, at prispresset ikke tog yderligere til i juni – i hvert fald foreløbig.

Reaktionen skal dog ses i sammenhæng med, at markedet samme dag også håndterede andre store nyheder, herunder et kraftigt kursfald i IBM-aktien på 23% efter en skuffende regnskabsmelding – en påmindelse om, at enkeltselskabers nyheder fortsat kan overskygge de bredere makroøkonomiske signaler.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er den amerikanske inflationsudvikling fortsat en central faktor, fordi den direkte påvirker Federal Reserves rentekurs – og dermed dollarens styrke, de globale renteforhold og prissætningen af risikoaktiver som aktier og krypto. Et lavere inflationstal reducerer normalt sandsynligheden for renteforhøjelser, hvilket typisk er positivt for aktiemarkederne og kan lette presset på dollarkursen over for kronen og euroen.

Men den geopolitiske uro omkring Iran og Hormuz-strædet komplicerer billedet. Hvis oliepriserne fortsætter med at stige som følge af konflikten, kan det hurtigt vende det positive inflationsbillede og igen sætte gang i spekulationer om, at Fed må stramme pengepolitikken yderligere. Det er en risiko, som både amerikanske og europæiske investorer, herunder danske pensions- og formueforvaltere med eksponering mod amerikanske aktier og obligationer, bør holde øje med i de kommende måneder.

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Kilder: BBC, Yahoo Finance, Investing.com, Cryptobriefing, Investors, Seeking Alpha