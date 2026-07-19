USA angriber Iran efter drab på amerikanske soldater i Jordan – olien stiger

USA har angrebet mål i Iran, efter to amerikanske soldater blev dræbt i Jordan. Iran svarer igen, og oliepriserne stiger på eskalerende Mellemøsten-konflikt.

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Konflikten mellem USA og Iran er eskaleret dramatisk, efter to amerikanske soldater blev dræbt og en tredje meldes savnet i et iransk missil- og droneangreb i Jordan fredag. Som svar har amerikanske styrker gennemført nye angreb mod mål i Iran, oplyser Pentagon ifølge Business Insider og BBC. Eskaleringen har allerede sendt oliepriserne op og skabt uro på de finansielle markeder.

Ifølge Financial Times er kampen om kontrollen med Hormuzstrædet nu intensiveret, efter Teheran indledte angreb mod flere Golf-stater. BBC beskriver, hvordan USA og Iran gennem den seneste uge har udvekslet angreb, mens Iran har rettet angreb mod amerikanske militærfaciliteter flere steder i regionen.

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USA svarer trods trussel om “fuldskala krig”

Ifølge CoinGape gennemførte amerikanske styrker lørdag nye militærangreb mod Iran, selv om Teheran havde truet med at igangsætte en “fuldskala krig” i Mellemøsten. Skibstrafikken gennem Hormuzstrædet forbliver blokeret, og både olie- og energipriser er steget markant som følge af den forværrede sikkerhedssituation.

Situationen er blevet yderligere kompliceret af, at Iran ifølge Seeking Alpha har meddelt, at landet suspenderer sine tidligere våbenhvile-forpligtelser over for USA efter de seneste angreb. Det signalerer, at der ikke umiddelbart er udsigt til en diplomatisk afspænding, og at konflikten kan fortsætte med at trappe op.

Betydning for oliepriser og investorer

For danske investorer er den umiddelbare konsekvens tydeligst på energimarkederne. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste transportveje for olie, og blokeringen af skibstrafik gennem strædet rammer direkte forsyningssikkerheden globalt. Det har allerede presset oliepriserne op, hvilket typisk slår igennem på både energiaktier og forbrugerpriser i de kommende uger.

En længerevarende blokade eller yderligere militær eskalering kan få vidtrækkende konsekvenser for globale forsyningskæder og inflation – en udvikling, der også kan påvirke rentemarkederne og dermed prisfastsættelsen af både obligationer og aktier i Europa, herunder på det danske C25-indeks. Historisk har geopolitisk uro i Mellemøsten desuden ført til øget volatilitet i risikofyldte aktiver som kryptovaluta og vækstaktier.

Uklar udvikling i konflikten

Det er endnu uklart, hvor omfattende de seneste amerikanske angreb mod Iran har været, og hvordan Teheran vil reagere fremadrettet. BBC beskriver situationen som en gensidig optrapning, hvor begge parter har udvekslet angreb i løbet af ugen, mens Financial Times peger på, at flere Golf-stater nu er trukket ind i konflikten som mål for iranske angreb.

Investorer bør i den kommende tid holde øje med udviklingen omkring Hormuzstrædet og eventuelle nye amerikanske eller iranske militære tiltag, da disse kan få direkte betydning for både energipriser og den bredere risikoappetit på de globale markeder.

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Kilder: Investing.com, Financial Times, BBC, Coingape, Business Insider, Seeking Alpha