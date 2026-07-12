USA angriber Iran for tredje gang på en uge – Hormuz lukkes igen

Iran erklærer Hormuz-strædet lukket efter angreb på skib, og USA svarer med nye luftangreb. Optrapningen kan true olieforsyningen fra Golfen.

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USA har gennemført nye luftangreb mod Iran – det tredje angreb på blot en uge – efter at Teheran har erklæret Hormuz-strædet lukket “indtil videre”. Optrapningen kommer i kølvandet på et iransk angreb mod et containerskib under cypriotisk flag, som sejlede gennem den kritiske søfartsrute langs Omans kyst.

Ifølge Pentagon har Iran angrebet skibe, der har benyttet en rute beskyttet af den amerikanske flåde langs Omans kyst. Teheran kræver i stedet, at skibe sejler gennem en nordlig rute i iransk farvand, hvilket har ført til den seneste konfrontation mellem de to lande.

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Tredje amerikanske angreb på en uge

De nye amerikanske angreb markerer den tredje militære aktion mod Iran inden for en uge, hvilket understreger, hvor hurtigt konflikten i Golfen har eskaleret. Iran har som svar erklæret, at Hormuz-strædet er lukket, hvilket ifølge flere internationale medier gentager et mønster, hvor iranske myndigheder gentagne gange har truet med eller reelt lukket for gennemsejling.

Strædet er en af verdens vigtigste flaskehalse for olietransport, og omkring en femtedel af verdens olieforbrug passerer normalt gennem den smalle vandvej mellem Iran og den arabiske halvø. En vedvarende lukning eller gentagne angreb på skibsfarten kan derfor få direkte konsekvenser for den globale energiforsyning.

Betydning for olie og skibsfart

Situationen skaber fornyet usikkerhed på oliemarkedet, hvor risikoen for kronisk ustabilitet i Den Persiske Golf nu er en tilbagevendende faktor, som markedsdeltagere må forholde sig til. For danske investorer med eksponering mod energisektoren eller shippingaktier kan optrapningen betyde øget volatilitet i olieprisen samt højere fragtrater, hvis rederier vælger at omdirigere skibe uden om det udsatte område.

Flere internationale nyhedsmedier bekræfter, at angrebet på det cypriotisk-flagede skib var udslagsgivende for den seneste amerikanske reaktion, og at Iran fortsat insisterer på, at skibe skal benytte den nordlige rute gennem iransk farvand fremfor den amerikansk beskyttede rute langs Oman.

Rolig reaktion i kryptomarkedet

På trods af den militære optrapning har reaktionen i finansmarkederne indtil videre været moderat. Bitcoin og ether har ifølge markedsdata handlet stort set uændret efter nyheden om de seneste angreb, hvilket tyder på, at investorerne endnu ikke vurderer situationen som en akut trussel mod den globale økonomi.

Det står dog i kontrast til tidligere episoder i konflikten, hvor både olie- og kryptomarkederne har reageret kraftigt på nyheder om lukninger af Hormuz-strædet. Investorer vil formentlig følge situationen tæt i de kommende dage for at vurdere, om den gentagne mønster af angreb og lukninger udvikler sig til en mere langvarig forsyningskrise.

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Kilder: Seeking Alpha, BBC, Investing.com, CoinDesk, Financialpost, CNBC