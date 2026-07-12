USA angriber Iran igen efter fornyet lukning af Hormuz-strædet

USA har for tredje gang på en uge angrebet Iran, efter Teheran erklærede Hormuz-strædet lukket. Optrapningen kan ramme olie og skibsfart hårdt.

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USA har gennemført endnu et angreb mod mål i Iran, efter at Teheran igen har erklæret Hormuz-strædet lukket “indtil videre”. Det er tredje gang på en uge, at amerikanske styrker rammer iranske mål, og optrapningen sker kort efter et angreb på et cypriotisk-flaget skib i det livsvigtige stræde, skriver BBC og Financial Post.

Ifølge The Guardian og Investing.com hævder Iran, at et containerskib benyttede en “ikke-godkendt rute” gennem strædet, hvorefter Irans Islamiske Revolutionsgarde (IRGC) angreb fartøjet og erklærede Hormuz-strædet lukket. Den amerikanske modreaktion skal ifølge kilderne bidrage til at “nedbryde Irans evne til at angribe civile søfolk” i området.

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Endnu en runde i en fastlåst konflikt

Episoden er den seneste i en række sammenstød mellem USA og Iran i og omkring Hormuz-strædet, som forbinder Den Persiske Golf med verdenshavene. IRGC har ifølge Guardian advaret om, at enhver amerikansk gengældelse vil blive mødt med et “alvorligt svar”, hvilket øger frygten for yderligere eskalering i en region, der allerede er præget af høj spænding.

Investing.com beskriver samtidig, at Teheran har rettet angreb mod flere Golfstater i forbindelse med konflikten, hvilket peger på, at situationen ikke er begrænset til en isoleret hændelse, men en bredere regional konfrontation med potentielt flere involverede parter.

Hvorfor Hormuz-strædet betyder noget for investorer

Hormuz-strædet er en af verdens vigtigste transportkorridorer for olie, og en stor del af den globale eksport af råolie og flydende naturgas passerer gennem det smalle farvand hver dag. En reel eller vedvarende lukning kan derfor sende bølger gennem energimarkederne og potentielt presse olieprisen op, hvilket historisk har haft afsmittende effekt på inflation og renteforventninger globalt.

For danske investorer er det relevant både i forhold til energiaktier og til sektorer, der er følsomme over for højere fragt- og brændstofomkostninger, herunder shippingselskaber. Usikkerheden om, hvorvidt strædet reelt er lukket for al trafik, eller om skibe stadig forsøger at passere med øget risiko, gør situationen svær at prisfastsætte for markederne på nuværende tidspunkt.

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Kryptomarkedet reagerer med udsving

Konflikten har også kunnet mærkes uden for de traditionelle råvare- og aktiemarkeder. Ifølge CoinGape faldt bitcoin midlertidigt under 64.000 dollar, i takt med at nyheden om de fornyede angreb og lukningen af strædet bredte sig, mens Iran samtidig har varslet gengældelse mod de amerikanske angreb.

CoinDesk beskriver dog en mere afdæmpet reaktion, hvor både bitcoin og ether kun ændrede sig marginalt i timerne efter angrebene, hvilket illustrerer, hvor svært det for øjeblikket er at aflæse markedernes samlede vurdering af risikoen. Under alle omstændigheder understreger bevægelserne, at geopolitisk usikkerhed i Mellemøsten fortsat kan smitte af på både traditionelle og digitale aktiver.

Hvad investorer bør holde øje med

Den centrale usikkerhed nu er, om lukningen af Hormuz-strædet bliver reel og langvarig, eller om det snarere er en midlertidig eskalering i en allerede spændt konflikt. Skulle strædet forblive lukket eller kraftigt begrænset over en længere periode, kan det få mærkbare konsekvenser for olieprisen og dermed også for renteforventninger og aktiemarkeder globalt.

Indtil videre er der ingen bekræftede tegn på, at situationen er ved at fortage sig – tværtimod peger både amerikanske og iranske udmeldinger på, at begge parter er parate til yderligere handling, hvis konflikten fortsætter.

Kilder: BBC, Financialpost, Investing.com, The Guardian