USA angriber Iran niende nat i træk – endnu en amerikaner dræbt, olien over 90 dollar

USA fortsætter angreb mod Iran for niende nat i træk efter endnu et amerikansk dødsfald. Olieprisen stiger, og dollaren styrkes på uro om Hormuzstrædet.

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Det amerikanske militær indledte natten til søndag en niende sammenhængende nat med angreb mod Iran, i hvad der ifølge CNBC er en optrappet kampagne rettet mod at ødelægge Tehrans evne til at forstyrre skibsfarten i Hormuzstrædet. Endnu en amerikansk soldat er bekræftet dræbt, hvilket bringer det samlede antal amerikanske tab op i takt med at konflikten trækker ud, skriver Investing.com.

Ifølge The Guardian er en foreløbig aftale, der skulle have bragt krigen til ophør, kollapset, mens USA og Iran kæmper for at bryde en fastlåst situation om kontrollen med Hormuzstrædet – en af verdens vigtigste transportkorridorer for olie. Israel har samtidig advaret om, at iranske angreb nærmer sig landets territorium.

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Iran hævder angreb mod amerikanske fly i Jordan

Irans revolutionsgarde har ifølge The Guardian meldt, at man har angrebet amerikanske fly ved lufthavnen i Aqaba i Jordan med ballistiske missiler. Revolutionsgarden hævdede tidligere også at have ramt to olietankere, der forsøgte at passere den sydlige del af Hormuzstrædet. Oplysningerne er ikke uafhængigt bekræftet, men understreger, hvor bredt konflikten nu spreder sig ud over Irans og USA’s direkte konfrontation.

Situationen betyder, at et af verdens mest trafikerede olietransit-punkter reelt er blevet en krigszone, hvilket har fået flere redere til at omdirigere skibe væk fra den normale rute gennem strædet.

Olie og dollar reagerer på optrapningen

Markederne har ikke ladet konflikten passere ubemærket. Ifølge Economic Times er den amerikanske dollar styrket over for globale valutaer, mens Brent-olie har rundet 90 dollar per tønde, efter at Mellemøsten-spændingerne er eskaleret yderligere. Investortilliden er fortsat skrøbelig efter sidste uges markedsuro, og bekymringer om geopolitik blander sig med usikkerhed om værdiansættelser i halvlederaktier.

MarketWatch beskriver samtidig, at amerikanske aktiefutures trods alt kravlede en smule op søndag, selv om olieprisen steg parallelt med den forværrede kamphandling. Investorerne afventer desuden en række centrale techregnskaber i den kommende uge, hvilket kan komme til at overskygge geopolitikken midlertidigt – eller blive overskygget af den, afhængigt af hvordan situationen ved Hormuzstrædet udvikler sig.

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. En vedvarende høj oliepris kan lægge pres på inflationen og dermed på rentebeslutninger både i USA og euroområdet, mens en stærkere dollar typisk gør det dyrere for danske selskaber at importere råvarer og komponenter prissat i dollar. Samtidig kan uroen ved Hormuzstrædet – som en betydelig del af verdens olie- og gastransport passerer igennem – skabe forsyningskædeforstyrrelser, der rammer bredere end blot energisektoren.

Ingen tegn på hurtig afslutning

Ni på hinanden følgende nætter med amerikanske angreb tyder ifølge kilderne på, at Washington ikke har til hensigt at trappe konflikten ned foreløbig. Med endnu et amerikansk dødsfald bekræftet og en kollapset fredsaftale er der ifølge The Guardian ikke udsigt til en hurtig løsning på konflikten om kontrollen med Hormuzstrædet.

Investorer bør derfor holde øje med både olieprisudviklingen og eventuelle nye eskaleringer, som kan påvirke både aktiemarkeder og renter i den kommende tid.

Læs også: Iran angriber amerikanske fly i Jordan – markeder rystet på niende krigsdag

Kilder: CNBC, Investing.com, The Guardian, Economictimes, MarketWatch