USA angriber Irans Qeshm-ø dagen før midtvejsvalget, mens olieprisen holder sig i ro

Amerikanske styrker angreb mandag Irans Qeshm-ø i det, Washington kalder et defensivt træk. Olieprisen rokkede sig ikke, og USA går til valg i dag.

Olieprisen bevægede sig ikke nævneværdigt, og ingen kilder oplyser skader eller iransk modsvar

→ Olieprisen bevægede sig ikke nævneværdigt, og ingen kilder oplyser skader eller iransk modsvar

Det amerikanske militær gennemførte mandag angreb mod Irans Qeshm-ø. Det skete dagen før det amerikanske midtvejsvalg, der afholdes i dag, tirsdag. Ifølge Financial Times bevægede olieprisen sig ikke nævneværdigt på nyheden.

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Washington betegner angrebene som et defensivt træk. Ifølge Financial Times begrunder Washington angrebene med at imødegå Teherans potentielle brug af jord-til-luft-missiler. Investing.com gengiver amerikanske embedsfolk, der ligeledes kalder aktionen "defensiv".

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Trumps "bløde krig" og angrebene på Qeshm

Angrebet står i kontrast til den tone, Det Hvide Hus har slået an. I et interview med Fox News beskrev præsident Donald Trump konflikten med Iran som en "very soft war" og sagde, at "there hasn't been shooting for months". Det oplyser Forbes, som bemærker, at udtalelserne faldt, mens USA angreb øen.

Ordene og handlingerne peger i hver sin retning. CNBC skriver, at Trump-administrationen har tonet krigsrisikoen ned. Vicepræsident JD Vance har ifølge mediet givet udtryk for håb om en "negotiated settlement" med Teheran.

Oliemarkedet trak på skuldrene

Militære angreb i Mellemøsten sender typisk olieprisen op, fordi markedet frygter forstyrrelser i forsyningen. Denne gang udeblev reaktionen ifølge Financial Times. Kilderne angiver ingen konkrete prisniveauer.

Den rolige reaktion kan hænge sammen med, at Washington selv rammer angrebet ind som afgrænset og forebyggende. Så længe den fortolkning holder, er der ikke grund til at prisfastsætte en større optrapning. Prisen på råolie påvirker både energiselskaber og olieaktier samt rederier, hvor brændstof er en stor omkostning.

Valgdag med geopolitisk baggrundsstøj

Tidspunktet er bemærkelsesværdigt. Financial Times fremhæver, at angrebet fandt sted på valgets tærskel. Ingen af kilderne oplyser om skader, tab eller et iransk modsvar.

Det nye er, at konflikten igen har ført til amerikansk militær handling, selv om præsidenten offentligt taler om måneder uden skud. Uvist er stadig, hvordan Iran reagerer, og om Vances ønske om en forhandlet løsning har opbakning i resten af administrationen. Et iransk modsvar vil være den første reelle test af oliemarkedets ro, og den kommer oven i resultaterne fra dagens midtvejsvalg.