USA angriber over 80 mål i Iran – Kuwait melder om nye angreb

Kuwait beskylder Iran for nye angreb, dagen efter at USA ramte mere end 80 iranske mål. Frygt for Hormuzstrædet sender oliepriserne op.

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Konflikten mellem USA og Iran blusser op igen. Kuwaits udenrigsministerium beskylder onsdag Iran for nye angreb mod landet, kun et døgn efter at amerikanske styrker gennemførte omfattende angreb mod over 80 iranske mål. Det skriver CNBC med henvisning til det amerikanske militærs Centralkommando, Centcom.

Udviklingen kommer efter at Iran ifølge Centcom angreb tre kommercielle skibe, der sejlede gennem Hormuzstrædet – en af verdens vigtigste flaskehalse for olietransport. USA’s gengældelsesangreb rammer dermed en region, hvor selv mindre eskaleringer historisk har sendt oliepriserne kraftigt op, og det er allerede sket denne gang.

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Kuwait melder om missiler og droner

Ifølge en udtalelse fra det kuwaitiske udenrigsministerium, offentliggjort på X, fordømmer landet det, der beskrives som “gentagne afskyelige iranske angreb mod staten Kuwait”, hvor det seneste angiveligt fandt sted onsdag morgen. Udtalelsen indeholder ikke yderligere detaljer om selve angrebet.

Kuwaits hær havde tidligere oplyst, at landet var i gang med at “imødegå fjendtlige missil- og droneangreb”, uden dog at navngive en konkret angriber. Samtidig opfordrede Bahrains indenrigsministerium civile til at søge mod “nærmeste sikre sted”, hvilket understreger, hvor bredt spændingerne nu spreder sig i Golf-regionen.

Over 80 mål ramt i Iran

Ifølge Centcom har amerikanske styrker med præcisionsammunition ramt mere end 80 mål i Iran. Det drejer sig blandt andet om luftværnssystemer, kommando- og kontrolnetværk samt anti-skibsmissil-kapaciteter. Derudover skal over 60 mindre både tilhørende Irans Islamiske Revolutionsgarde være blevet ramt, med det formål at svække Irans evne til at angribe international skibsfart, oplyser Centcom.

Centcom skriver videre, at angrebene skal “pålægge tunge omkostninger” for at have målrettet og angrebet civil skibsfart i internationalt farvand, og at Irans handlinger var “uberettigede, farlige og et klart brud på våbenhvilen”. USA havde tidligere tirsdag desuden trukket en sanktionsundtagelse for iransk olie tilbage i takt med, at presset blev optrappet.

Skrøbelig våbenhvile sat på ny prøve

De nye angreb kommer, efter at USA og Iran allerede byttede slag sidste måned i lignende episoder omkring skibsfart i Hormuzstrædet – som Iran holdt lukket i månedsvis tidligere på året. Begge parter blev dengang enige om at trække sig tilbage i dagene efter sammenstødet, mens forhandlinger om en varig afslutning på krigen fortsatte under en skrøbelig våbenhvile.

Washington og Teheran indgik i juni et memorandum om at afslutte konflikten, som blandt andet indebar en våbenhvile og genåbning af Hormuzstrædet. De seneste amerikanske gengældelsesangreb sætter nu den aftale på en ny prøve, efter at den tidligere har holdt gennem flere mindre sammenstød.

Irans parlamentsformand, Mohammad Bagher Ghalibaf, beskylder ifølge CNBC Washington for “alvorlige brud på aftalen”, herunder amerikanske trusler om yderligere angreb. “Æraen med mobning og pression er forbi. Den fører ingen vegne. Vi bøjer os ikke,” skrev han på X.

Selve krigen mellem USA og Iran startede den 28. februar, da amerikanske og israelske styrker indledte angreb, der blandt andet dræbte Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei. Ifølge CNBC har præsident Donald Trump gentagne gange fastholdt, at målet med krigen er at forhindre Iran i at få atomvåben – et af de centrale punkter i forhandlingerne om memorandummet.

Trump befinder sig i øjeblikket i Ankara i Tyrkiet til Nato-topmødet, hvor han mødes med lederne fra den transatlantiske alliance. Tyrkiet grænser op til Iran, hvilket giver situationen ekstra politisk vægt midt i topmødet.

Hvad betyder det for investorer

For danske investorer er eskaleringen relevant af flere grunde. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste transportveje for olie, og enhver trussel om lukning har historisk sendt oliepriserne kraftigt op – en dynamik der allerede er begyndt at vise sig efter USA’s angreb og tilbagetrækning af sanktionsundtagelsen for iransk olie.

Højere oliepriser rammer bredt ind i inflationsbilledet globalt, hvilket kan påvirke rentepolitikken hos både Den Europæiske Centralbank og den amerikanske Federal Reserve. Samtidig kan uroen i Golf-regionen få direkte betydning for danske selskaber med eksponering mod international skibsfart, herunder Mærsk, som allerede tidligere har oplevet kursudsving koblet til frygten for lukning af Hormuzstrædet.

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