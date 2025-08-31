USA begrænser SK Hynix og Samsungs adgang til chipproduktionsudstyr i Kina

USA strammer sine restriktioner for avanceret chipproduktion i Kina og tilbagekalder langvarige tilladelser, der havde givet de sydkoreanske giganter SK Hynix og Samsung mulighed for frit at købe amerikansk halvlederudstyr til deres fabrikker der. Dette skridt tvinger disse virksomheder til nu at søge individuelle licenser for hver transaktion, en proces, der er langt mere restriktiv og usikker.

Slutningen på status som “valideret slutbruger”

Det amerikanske handelsministeriums beslutning afslutter effektivt statussen som “valideret slutbruger” (VEU) for de koreanske virksomheder, en betegnelse, der tidligere havde givet dem brede undtagelser fra eksportkontroller, der blev implementeret i 2022. Mens USA erklærer, at de vil fortsætte med at udstede licenser til drift og vedligeholdelse af eksisterende faciliteter, har de ingen intentioner om at godkende licenser til teknologiopgraderinger eller kapacitetsudvidelse. Tilbagekaldelsen, som også omfatter Intel (selvom virksomheden siden har frasolgt sin kinesiske enhed), træder i kraft om 120 dage.

Dette politiske skift er et betydeligt slag mod virksomhedernes langsigtede strategier i Kina. Det begrænser alvorligt deres evne til at producere mere avancerede chips og forblive konkurrencedygtige med den udviklende teknologi, hvilket effektivt fryser deres Kina-baserede aktiviteter på deres nuværende teknologiske niveau.

En global forsyningskæde i fare

Skiftet har medført hurtige reaktioner fra både Sydkorea og Kina. Sydkoreas regering har understreget den kritiske rolle, som dens chipproducenter spiller i stabiliteten af ​​den globale halvlederforsyningskæde, og har lovet at fortsætte drøftelserne med USA for at minimere virkningen. En talsmand for Kinas handelsministerium har også udtrykt stærk modstand og lovet “resolut at beskytte virksomhedernes legitime rettigheder og interesser.”

Konsekvenserne mærkes allerede. Aktier i store amerikanske udstyrsproducenter som Lam Research, Applied Materials og KLA Corp er faldet kraftigt på grund af bekymringer over reduceret salg til Kina. Politikken, der tilsyneladende er rettet mod Kina, risikerer også at gavne indenlandske kinesiske udstyrsproducenter og konkurrenter som den amerikanske virksomhed Micron, og potentielt åbne markedsandele for dem på bekostning af de sydkoreanske virksomheder. Denne komplekse strategiske beslutning fremhæver den komplicerede balance mellem geopolitiske interesser, forsyningskædestabilitet og konkurrencedynamik i den globale halvlederindustri.