USA bomber iranske broer ved Hormuz – olieprisen stiger på eskalering

USA har angrebet broer i Iran og bordet et skib i Hormuzstrædet. Olieprisen stiger, mens Iran truer med gengældelse mod amerikanske mål.

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Den amerikansk-iranske konflikt er trappet yderligere op, efter at USA har angrebet flere broer i Iran nær Hormuzstrædet. Samtidig har amerikanske styrker bordet et skib i det strategisk vigtige stræde, oplyser BBC. Eskaleringen sender olieprisen op og skærper nervøsiteten på de globale finansmarkeder.

Nyt angreb udløser advarsler fra Teheran

Ifølge BBC melder Iran om eksplosioner flere steder i landet efter det, der beskrives som endnu en bølge af amerikanske angreb. Broerne, der er blevet ramt, ligger i nærheden af Hormuzstrædet – et af verdens vigtigste knudepunkter for olietransport, hvorigennem en stor del af den globale skibstrafik med råolie passerer dagligt.

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Samtidig med angrebene på broerne har amerikanske styrker bordet et skib i strædet, hvilket ifølge BBC understreger, at USA nu også søger at kontrollere selve skibstrafikken i området. Iran har tidligere truet med gengældelse, hvis amerikanske angreb rammer landets kritiske infrastruktur, skriver CNBC.

Olieprisen stiger på frygt for afbrudt forsyning

Markedsreaktionen har ikke ladet vente på sig. Ifølge CNBC steg oliepriserne, da investorer vejede de optrappede trusler mellem USA og Iran mod hinanden. Investing.com bekræfter billedet og peger desuden på, at markedet nu også frygter en mulig lukning af Det Røde Hav for skibstrafik som følge af den bredere konflikt i regionen.

Hormuzstrædet er afgørende for den globale energiforsyning, fordi en betydelig andel af verdens olie- og gastransport passerer gennem det smalle farvand mellem Iran og den arabiske halvø. Selv mindre forstyrrelser i trafikken kan sende bølger gennem energipriserne globalt, og markedet har historisk reageret kraftigt på blot antydningen af, at strædet kunne blive lukket eller blokeret.

Irans “trumfkort” sættes på prøve

Tysklands DW rejser i en analyse spørgsmålet om, hvor meget reel indflydelse Iran faktisk har over Washington via truslen mod Hormuzstrædet. Ifølge mediet viser de seneste angreb, at Iran fortsat kan forstyrre skibsfart og energimarkeder samt trække nabolandene i Golfen ind i konflikten – men strategien indebærer også en betydelig risiko for, at den kan slå tilbage mod Teheran selv, hvis eskaleringen fortsætter ukontrolleret.

For danske investorer er udviklingen relevant, fordi stigende oliepriser kan smitte af på både inflation og renteforventninger i Europa. En længerevarende konflikt om Hormuzstrædet kan desuden ramme forsyningskæder og fragtomkostninger bredt, hvilket vil kunne mærkes i sektorer som transport, industri og energi – også på de danske børser.

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Kilder: Economictimes, BBC, CNBC, Investing.com, Dw