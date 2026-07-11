USA lemper eksportregler for UAE efter Trump-familiens kryptohandel

USA's handelsministerium lemper eksportkontrol for UAE og lover velvillig behandling af MGX, der brugte en Trump-relateret stablecoin til Binance-handel.

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Det amerikanske handelsministerium er på vej til at lempe eksportkontrollen over for De Forenede Arabiske Emirater (UAE), og investeringsselskabet MGX kan se frem til en “velvillig” behandling af ansøgninger om eksport af halvledere og servere. Det skriver CNBC med henvisning til en endnu ikke offentliggjort 17-siders regel, der er sat til at træde i kraft den 14. juli.

Sagen har vakt politisk vrede i Washington, fordi MGX tidligere har brugt stablecoinen USD1 til at gennemføre en investering på 2 milliarder dollar i kryptobørsen Binance. USD1 er udstedt af World Liberty Financial, et selskab med tilknytning til præsident Donald Trumps familie, fremgår det af CNBC’s dækning.

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Warren kalder aftalen “korrupt”

Den demokratiske senator Elizabeth Warren, der er den ledende demokrat i Senatets bankudvalg, har reageret kraftigt på den kommende regelændring. Ifølge CNBC kalder hun den nye eksportregel for “korrupt” netop på grund af MGX’s brug af den Trump-tilknyttede stablecoin i Binance-handlen.

“Vi ved allerede, at den UAE-royale bag G42 og MGX i hemmelighed købte en ejerandel på 49 procent i Trumps kryptoselskab World Liberty Financial,” udtalte Warren ifølge CNBC. Hun tilføjede, at det for nylig kom frem, at præsident Trump personligt tjente hele 263 millioner dollar i forbindelse med denne aftale – en del af de 1,4 milliarder dollar, han samlet skal have indkasseret fra sine kryptoaktiviteter sidste år, oplyser Warren med henvisning til præsidentens finansielle oplysninger.

Warren mener, at handelsministeriet nu giver konglomeratet G42 licensfri adgang til avancerede AI-chips og lover MGX en gunstig behandling, på trods af rapporterede bekymringer om, at følsom teknologi kan blive kanaliseret videre til Kina og andre nationale sikkerhedsrisici. Hun kræver, at handelsminister Howard Lutnick og viceminister for eksportkontrol Jeffrey Kessler stiller op i Kongressen for at redegøre for aftalen, skriver CNBC.

Officielt begrundet i Iran-krigen

Handelsministeriet begrunder selv lempelserne med UAE’s status som en amerikansk “Major Defense Partner” og landets støtte til amerikanske sikkerhedsinteresser, herunder den militære indsats mod Iran, der internt omtales som Operation Epic Fury, fremgår det af ministeriets udtalelse til CNBC.

Ud over MGX vil den bredere regel også give UAE’s regering, Abu Dhabi-baserede AI-konglomeratet G42 og dets cloud-datterselskab Core42 adgang til licensundtagelser for bestemt avanceret computerudstyr. CNBC understreger, at der ikke er nogen beviser i selve reglen for, at UAE’s finansielle forbindelser til World Liberty Financial har påvirket handelsministeriets beslutning.

MGX er samtidig en central investor i de to store AI-selskaber OpenAI og Anthropic, hvilket knytter regelændringen direkte til den globale kapløb om AI-infrastruktur. Kessler er allerede planlagt til at vidne i næste uge for Repræsentanternes Hus’ udenrigsudvalg, oplyser CNBC.

Techgiganter kan få hurtigere adgang

De nye regler rækker videre end blot MGX og G42. Ifølge CNBC vil selskaber som Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle og xAI også få en mere strømlinet behandling af kontrolleret udstyr, der bruges i UAE’s datacentre og AI-projekter.

Ændringerne kan potentielt gøre det hurtigere at sælge chips ved at reducere behovet for separate eksportlicenser til hver enkelt handel. Samtidig understreger CNBC, at reglerne ikke fjerner de grundlæggende restriktioner, der skal forhindre følsom teknologi i at havne hos forbudte brugere eller lande som Kina. Reglen letter desuden visse eksportbegrænsninger på militært udstyr samt satellit- og rumfartøjsrelaterede produkter.

For danske investorer med eksponering mod AI-sektoren gennem eksempelvis Nvidia-relaterede fonde, techgiganterne eller andre halvlederaktier er sagen interessant, fordi den kan påvirke tempoet i eksporten af avancerede chips til Mellemøsten – en region, der de seneste år er blevet et centralt vækstmarked for AI-infrastruktur. Samtidig understreger den politiske strid en risiko, som investorer bør holde øje med: at regulatoriske beslutninger i USA i stigende grad bliver genstand for mistanke om interessekonflikter, hvilket kan skabe usikkerhed om, hvor stabile eksportreglerne reelt er på længere sigt.

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