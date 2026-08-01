USA lukker dørene for udenlandske robotter – selv robotstøvsugere rammes

Nye amerikanske regler forhindrer FCC-godkendelse af udenlandskproducerede robotter og strømomformere. Kina rammes hårdest i det der ligner endnu et handelsslag.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Amerikanske myndigheder har indført nye restriktioner, der forhindrer fremtidige modeller af udenlandskproducerede robotter og tilsluttede strømomformere i at opnå den nødvendige FCC-godkendelse for salg i USA. Beslutningen begrundes med advarsler fra amerikanske sikkerhedsmyndigheder om cybersikkerheds- og forsyningskæderisici, skriver Decrypt.

Restriktionerne rammer bredt – fra avancerede humanoide robotter til langt mere hverdagsagtige produkter som robotstøvsugere. Det betyder, at kommende generationer af udenlandskfremstillede robotter og tilhørende strømkomponenter risikerer at blive helt afskåret fra det amerikanske marked, medmindre de kan dokumentere, at de lever op til de nye sikkerhedskrav.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Kina i skudlinjen

Selvom de amerikanske myndigheder officielt henviser til nationale sikkerhedshensyn, peger flere analytikere på, at tiltaget i praksis er rettet mod Kina, som i dag dominerer markedet for humanoide robotter, skriver Deutsche Welle (DW). Kinesiske teknologivirksomheder har de seneste år investeret massivt i udvikling og produktion af avancerede robotter og er kommet foran amerikanske konkurrenter på flere teknologiske parametre.

Ifølge analytikere citeret af DW kan restriktionerne ses som endnu et kapitel i den handelskonflikt, der allerede udspiller sig mellem Washington og Beijing på tværs af sektorer som halvledere, elektriske køretøjer og kunstig intelligens. Vurderingen er, at Trump-administrationen forsøger at “købe tid” til, at amerikanske robotproducenter kan indhente det teknologiske forspring, kinesiske virksomheder har opbygget.

Bred effekt på tværs af produktkategorier

Det er ikke kun højteknologiske humanoide robotter, der rammes af de nye regler. Ved at inkludere tilsluttede strømomformere i restriktionerne udvider myndighederne indirekte reglernes rækkevidde til at omfatte en lang række forbrugerelektronik, hvor sådanne komponenter indgår – herunder almindelige robotstøvsugere til private hjem, som ifølge Decrypt eksplicit nævnes som et eksempel på produkter, der kan blive berørt.

For amerikanske forbrugere kan konsekvensen på sigt blive et smallere udvalg af importerede robotprodukter, hvis producenterne ikke kan eller vil tilpasse deres produkter til de skærpede krav om FCC-godkendelse.

Betydning for investorer

For danske investorer med eksponering mod global teknologi- og robotsektoren understreger sagen, hvordan den geopolitiske spænding mellem USA og Kina fortsat kan skabe usikkerhed om markedsadgang og forsyningskæder. Virksomheder, der er afhængige af kinesisk producerede robotkomponenter eller selv sælger robotteknologi ind på det amerikanske marked, kan blive påvirket, hvis reglerne strammes yderligere eller udvides til flere produktkategorier.

Samtidig kan tiltaget på sigt gavne amerikanske og vestlige robotproducenter, der potentielt får mere tid og et mere beskyttet hjemmemarked til at opbygge konkurrencedygtige alternativer til de kinesiske løsninger, der i dag dominerer store dele af markedet.

Kilder: Decrypt, Dw