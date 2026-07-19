USA øger leverancer af tankfly og jetbrændstof til Israel i takt med Iran-angreb

Israelske embedsmænd oplyser, at USA sender flere militære tankfly og mere jetbrændstof til Israel, mens iranske angreb intensiveres i Mellemøsten.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

USA har øget leverancerne af militære tankfly til Israel, samtidig med at forsyningen af jetbrændstof til det israelske luftvåben er blevet trappet op. Det oplyser israelske embedsmænd, ifølge Investing.com, i takt med at iranske angreb i regionen intensiveres.

Ifølge Economic Times bekræfter flere kilder, at Washington har fremskyndet leverancer af brændstof til Israel, mens den militære aktivitet i Mellemøsten er taget til. De ekstra tankfly og den øgede brændstoftilførsel skal ifølge de israelske kilder sikre, at Israels luftvåben kan opretholde et højt aktivitetsniveau, hvis konflikten med Iran fortsætter med at eskalere.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Optrapning presser logistikken

Baggrunden for de øgede amerikanske leverancer er en periode med intensiverede iranske angreb, som ifølge de israelske kilder lægger et betydeligt pres på Israels militære kapacitet. Flere tankfly giver det israelske luftvåben mulighed for at gennemføre længerevarende operationer uden at skulle vende hjem for at tanke, hvilket er afgørende, hvis konflikten trækker ud.

Både Investing.com og Economic Times peger på, at den amerikanske støtte kommer som direkte reaktion på den seneste optrapning af de iranske angreb. Det understreger, hvor tæt det militære samarbejde mellem USA og Israel fortsat er, og hvor hurtigt Washington er villig til at reagere logistisk, når situationen forværres.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er nyheden endnu et signal om, at konflikten i Mellemøsten ikke er på retur – tværtimod. Øget amerikansk militær involvering og flere ressourcer til Israel kan holde den geopolitiske risikopræmie oppe på olieprisen, hvilket historisk har haft direkte betydning for både energiaktier og den generelle markedsvolatilitet, herunder på europæiske indeks som C25.

En længerevarende konflikt med hyppigere amerikansk militær involvering øger også risikoen for, at forsyningskæder og transportruter i regionen påvirkes yderligere. Det kan i sidste ende smitte af på forsikringspræmier for skibsfart og fragtrater, som allerede har været under pres i forbindelse med tidligere spændinger i området.

Samtidig kan udviklingen understøtte kurserne på forsvarsrelaterede aktier globalt, da forventningerne til fortsat høje forsvarsbudgetter og militær aktivitet i regionen fastholdes. Investorer bør holde øje med, om den amerikanske optrapning af støtte til Israel fører til yderligere reaktioner fra Iran, som kan påvirke både olieprisen og risikoviljen på de globale markeder.

Læs også: Iran truer Golf-lufthavne og havne efter kollaps af fredsaftale

Kilder: Investing.com, Economictimes