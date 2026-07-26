USA og Iran holder pause i strejker anden nat i træk – Oman mægler om Hormuz

USA og Iran har nu stoppet gensidige angreb i to nætter, mens Oman forhandler en aftale om Hormuzstrædet. Olie- og finansmarkeder følger udviklingen tæt.

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USA og Iran har nu holdt sig fra gensidige angreb i to nætter i træk efter knap to ugers eskalerende strejker, skriver Financial Post. Pausen kommer, mens Oman forsøger at mægle en aftale om sikker skibstrafik gennem Hormuzstrædet, en af verdens vigtigste transportveje for olie.

Ifølge Financial Times er hverken det amerikanske militær eller iranske styrker gået til angreb i de seneste to nætter, mens diplomater fra flere lande forsøger at forhindre en tilbagevenden til fuldskala krig. Iran har samtidig signaleret, at landet afholder sig fra gengældelsesangreb, mens forhandlingerne med Oman fortsætter.

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Trump beordrede stop for strejker

Ifølge Coingape skal det være den amerikanske præsident Donald Trump, der har beordret militæret til at indstille angrebene mod Iran. Beslutningen kommer efter flere dages intense strejker og har ifølge mediet bidraget til at nedtrappe spændingerne mellem de to lande.

Seeking Alpha bekræfter, at det diplomatiske pres er tiltaget i takt med pausen, og at flere parter nu arbejder på at fastholde roen, mens forhandlingerne om Hormuzstrædet pågår. Strædet er afgørende for den globale olietransport, da en stor del af verdens olieskibninger passerer gennem det snævre farvand mellem Iran og Den Arabiske Halvø.

Betydning for olie- og finansmarkeder

Konflikten har allerede presset energipriserne op og skabt bekymring om inflation, ligesom flere analytikere har peget på øget sandsynlighed for en amerikansk renteforhøjelse, hvis krigen fortsætter og driver olieprisen yderligere op. En stabil pause i angrebene kan derfor lette presset på energipriserne på kort sigt, men markederne afventer fortsat, om pausen holder.

For danske investorer er udviklingen relevant, fordi højere oliepriser typisk smitter af på både inflation og renteforventninger i Europa, hvilket igen kan påvirke obligationsmarkeder og aktier i sektorer som transport, industri og energi. En eskalering af konflikten kan desuden øge volatiliteten i både aktie- og råvaremarkeder, mens en fortsat de-eskalering kan virke understøttende for risikovillige aktiver.

Situationen er fortsat skrøbelig, og både amerikanske og iranske myndigheder har ikke bekræftet, om pausen er permanent, eller om den blot er en midlertidig respit, mens Omans mæglingsforsøg fortsætter.

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Kilder: Financialpost, Seeking Alpha, Financial Times, Coingape