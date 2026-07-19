USA og Iran udveksler nye angreb efter drab på amerikanske soldater i Jordan

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USA har indledt en ny bølge af luftangreb mod mål i Iran, efter at to amerikanske soldater blev dræbt og en tredje meldes savnet efter et iransk angreb i Jordan fredag. Det bekræfter flere internationale medier, herunder Reuters-baserede rapporter fra The Guardian og BBC, som begge dækker den optrappende konflikt i realtid.

Ifølge BBC har begivenhederne udviklet sig til en decideret udveksling af angreb mellem de to lande. Iran hævder, at amerikanske angreb har ramt et kraftværk under opførelse, mens Kuwait samtidig melder om brand på et el- og vandanlæg efter det, der beskrives som det andet angreb af sin art på to dage.

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Optrapning uden tegn på afmatning

Financial Post beskriver forløbet som endnu en runde i en tit-for-tat-konflikt, hvor hverken USA eller Iran ser ud til at trække sig efter fredagens angreb. Situationen er ifølge flere kilder blevet yderligere kompliceret af meldinger fra Irans Revolutionsgarde om, at to skibe skulle være involveret i en “ulykke”, efter de angiveligt ignorerede advarsler i Hormuzstrædet.

Samtidig har den amerikanske ambassade i Jordan meldt, at lufthavnen og havnen i byen Aqaba er blevet evakueret på grund af en “specifik og troværdig trussel”. Jordanske myndigheder har dog ifølge det statslige nyhedsbureau afvist, at der er truffet nogen beslutning om evakuering, og de oplyser, at der ikke er registreret konkrete trusler i de seneste timer.

Betydning for markeder og investorer

Den nye optrapning kommer på et tidspunkt, hvor markederne allerede har reageret kraftigt på ugens Iran-relaterede nyheder. Konflikten cementerer en risikopræmie i olieprisen, som traditionelt stiger, når Hormuzstrædet eller regional infrastruktur i Golfen kommer i klemme, da store dele af verdens olietransport passerer gennem området.

For danske investorer betyder det fortsat usikkerhed omkring energipriser, som direkte påvirker inflationsudsigterne i Europa og dermed rentepolitikken hos ECB. Aktier inden for luftfart, transport og energitunge industrier på det danske C25-indeks kan mærke effekten, hvis konflikten fortsætter med at eskalere og olieprisen stiger yderligere.

Samtidig peger den geopolitiske uro på en generel “flugt til sikkerhed”, hvor investorer historisk har søgt mod statsobligationer, guld og andre defensive aktiver. Volatiliteten på de globale markeder ventes at fortsætte, så længe der ikke er udsigt til en de-eskalering mellem USA og Iran.

Hvad sker der nu?

Det er endnu uklart, hvor omfattende de amerikanske angreb har været, og hvordan Iran vil reagere yderligere. Kuwaits melding om brand på et kraftværk indikerer, at konflikten allerede spreder sig til flere lande i regionen ud over selve Iran og Jordan.

Investorer og analytikere vil i den kommende tid holde skarpt øje med udviklingen i Hormuzstrædet, da en reel blokering eller yderligere forstyrrelser af skibstrafikken der kan sende oliepriserne endnu højere og forstærke den globale markedsuro.

Læs også: USA angriber Iran efter drab på amerikanske soldater i Jordan – olien stiger

Kilder: Economictimes, The Guardian, BBC, Financialpost